Si este jueves 13 de agosto pensabas salir a los conciertos que habrá hoy, ver a tu amorcito o lanzarte con los amigos por esos famosos 2x1, espera tantito: primero revisa el Hoy No Circula.

Tu auto podría tener otros planes y esos planes son quedarse en casita a descansar, porque sí, entre el trabajo, la escuela, las compras, los pendientes y ese clásico “solo voy rápido y regreso”, es muy fácil olvidarse de qué placas no circulan cada día.

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Así que antes de prender el coche, poner tu playlist y arrancar como si nada, aquí en adn noticias te contamos qué autos no circulan este jueves 13 de agosto de 2026 en CDMX y Edomex, cuál es el horario de la restricción y quiénes sí pueden sacar el coche.

Hoy No Circula jueves 13 de agosto de 2026 ¿Qué autos se quedan en casa en CDMX y Edomex? (Cristopher Rogel Blanquet/Getty Images)

¿Qué autos no circulan este jueves 13 de agosto?

Este jueves 13 de agosto de 2026, el Hoy No Circula aplica para los vehículos que tengan:

Engomado verde

Placas con terminación 1 y 2

Holograma 1 y 2

El programa aplica en las zonas correspondientes de Ciudad de México y Estado de México, por lo que si tienes pensado moverte entre ambas entidades, vale la pena revisar bien las condiciones antes de salir.

¿A qué hora empieza y termina el Hoy No Circula?

Aquí no hay mucha ciencia, pero sí conviene tenerlo presente para evitar un mal rato.

El Hoy No Circula del jueves 13 de agosto comienza a las 5:00 horas y termina a las 22:00 horas.

Es decir, si tu vehículo está entre los que no circulan este jueves, tendrás que dejarlo estacionado durante ese periodo.

Y ojo con el clásico “solo voy a salir cinco minutos”, i tu auto tiene restricción, esos cinco minutos pueden salir bastante caros.

Hoy No Circula jueves 13 de agosto de 2026 ¿Qué autos se quedan en casa en CDMX y Edomex? (X @CAMegalopolis)

¿En qué municipios del Estado de México aplica el Hoy No Circula?

Con el objetivo de controlar las emisiones contaminantes y reducir el riesgo de contingencias ambientales, el Hoy No Circula también está vigente en municipios del Estado de México que forman parte de las zonas metropolitanas correspondientes.

En la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) aplica en los siguientes 18 municipios:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

También aplica en el Valle de Toluca

Desde el 1 de enero de 2026, el programa también contempla municipios de las zonas metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca están:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Mientras que en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco se encuentran:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Así que si vives en el Edomex y pensabas que el programa solamente aplicaba en los municipios más cercanos a la CDMX, ojo: también hay restricciones en estas zonas metropolitanas.

¿Qué autos sí pueden circular?

Los vehículos con holograma 0 y 00 están exentos de la restricción ordinaria, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por el programa.

También existen excepciones para determinados vehículos, entre ellos algunos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las reglas vigentes.

Así que si tienes uno de estos vehículos, puedes respirar un poquito más tranquilo.

¿Qué pasa con los autos con placas de otro estado?

Si tu coche tiene placas foráneas y quieres entrar a la CDMX o al Edomex, mucho ojo: no basta con revisar el último número de la placa.

También debes considerar el holograma, el tipo de vehículo y si cuenta con algún reconocimiento o condición que le permita circular.

Esto es especialmente importante si vienes de otra entidad y tienes pensado entrar a la capital este jueves.

Porque ese “me lanzo a CDMX rápido” puede convertirse muy fácilmente en un “¿por qué no revisé el Hoy No Circula?”.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Y llegamos a la parte que nadie quiere leer, si circulas cuando tu vehículo tiene una restricción vigente, podrías recibir una multa de más de 3 mil pesos, además de que el automóvil puede ser remitido al corralón, de acuerdo con las disposiciones aplicables.

Así que quizá sí vale la pena dejar el coche estacionado y buscar otra forma de llegar a tu destino, porque una cosa es perderte una salida por el tráfico y otra muy diferente perder varios miles de pesos y terminar buscando dónde quedó tu automóvil.

¿Qué hacer antes de salir este jueves?

Si tu vehículo no circula, puedes considerar Metro, Metrobús, Mexibús, Mexicable, transporte público o compartir el viaje, dependiendo de tu ruta.

Y si de plano tienes que usar el automóvil, revisa las actualizaciones de la CAMe por si hubiera cambios derivados de la calidad del aire.

Así que ya sabes: antes de agarrar las llaves, revisa el Hoy No Circula de este jueves 13 de agosto.

Puede que tu auto tenga el día libre y, aunque probablemente tú no, al menos te ahorrarás una multa, un coraje y la clásica frase de “Se me olvidó que hoy no circulaba”.

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