EN VIVO: Caos vial por 5 marchas y 10 bloqueos en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó a través de la Agenda de Movilizaciones que hoy se llevarán a cabo bloqueos y marchas en diferentes alcaldías de la CDMX por lo que habrá cortes a la circulación.

Marchas en 4 alcaldías de CDMX

Desapariciones México realizará una marcha a las 09:30 horas de la Estela de Luz al Zócalo capitalino.

El Comité diversidad Iztacalco se manifestará a las 11:00 horas del Kiosco de la Plaza San Matías Calz. de la Viga y San Miguel, colonia Barrio la Asunción a la alcaldía Iztacalco en Av. Río Churubusco y Av. Té, colonia Gabriel Ramos Millán.

El Colectivo “Witsachkalle” marchará a las 12:00 horas del Monumento “Cabeza de Juárez” en Av. Guelatao y Manuel Escandón, colonia Cabeza de Juárez III, alcaldía Iztapalapa rumbo al Monumento “Coyote Hambriento”.

Protesta divergente “Palexico” se manifestará a las 14:00 horas del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.

Familiares de persona desaparecida marcharán a las 17:30 horas de la Glorieta del Ahuehuete al Monumento a la Madre.

¿Qué calles estarán cerradas por bloqueos hoy?

De acuerdo con el reporte, se realizarán cierres viales en las siguientes calles y horarios:

10:00 horas en Av. Guadalupe I. Ramírez No. 4, colonia Barrio El Rosario, alcaldía Xochimilco; en Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán y en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

11:00 horas en Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc; en Luz Saviñón No. 1909, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez y en Cda. Augusto Rodin y Campana, colonia Insurgentes Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

12:00 horas en Puente de la Morena y Av. Patriotismo, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez y en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 85, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc y en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.