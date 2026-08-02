EN VIVO: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 2 de agosto

Es domingo y qué mejor que disfrutar de la Ciudad de México (CDMX), es por eso que te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos debido a eventos en la urbe durante este 2 de agosto.

Después de la noche con fuertes lluvias, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX informaron que se restableció el servicio en la Línea 3, luego del retiro de granizo y agua en la zona de vías.

Mientras tanto, por paseo dominical y remodelación, estaciones del Metrobús CDMX se encuentran cerradas.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 2 de agosto

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