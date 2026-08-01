Tormenta eléctrica y granizada azota show de Harry Styles

Una fuerte granizada cayó hoy en diferentes alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), sobre todo en Iztacalco, donde se ubica el Estadio GNP, el cual se pintó de blanco, mientras corrían miles de fans de Harry Styles.

Así el estadio GNP para el concierto de Harry Mexico #harrystyles #estadiognp pic.twitter.com/fCSCWM4P9Y — Mar (@Mar98949846) August 2, 2026

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Horas antes de que se desarrollara el segundo concierto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) alertó de fuertes lluvias en dicha demarcación, sin embargo, nadie se imaginó la magnitud con la que impactaría la tormenta eléctrica.

A través de un comunicado, Ocesa informó que estaba trabajando para que el show de Harry Styles se llevara a cabo conforme a lo planeado, lo que preocupó a los fanáticos.

La sorpresiva lluvia ahuyentó a los stylers, quienes tuvieron que refugiarse por varios minutos y aunque en un primer momento el ánimo decayó ante el temor de que pudiera cancelarse el segundo concierto, la esperanza hizo lo imposible y show sí se llevó a cabo.

¿Cómo opera el Metro CDMX tras la fuerte granizada?

Tras la fuerte granizada se registraron graves afectaciones viales y en el transporte público, entre ellos el Metro CDMX, que informó que el servicio de trenes se ofrece de manera provisional de Universidad a La Raza.

Debido al ingreso de agua y a la acumulación de granizo en la zona de vías, a la altura de Deportivo 18 de Marzo de la Línea 3, derivado de las fuertes lluvias registradas en la ciudad, el servicio de trenes se ofrece de manera provisional de Universidad a La Raza, en ambos… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) August 2, 2026

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