Hay contaminación en el ambiente; la calidad del aire es mala en CDMX hoy

El Sistema de Monitoreo Atmosférico es el encargado de verificar cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y hoy aunque es mala y el riesgo es alto se detectaron partículas contaminantes.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX hoy?

Este día se detectaron partículas contaminantes NO2 que es un gas rojizo marrón con olor fuerte que se produce por los motores de combustión y plantas de energía. Irrita las vías respiratorias, agrava el asma y reduce la función pulmonar.

Mientras que las PM2.5 son micropartículas en suspensión con un diámetro más fino que un cabello humano. Son capaces de llegar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando problemas cardiacos, derrames cerebrales y cáncer de pulmón.

¿Cuántas fases de contingencia ambiental hay?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establecieron dos fases de contingencia ambiental en la CDMX.

La Fase 1 se activa cuando los niveles de contaminación superan los 155 ppb para el ozono o partículas PM10 y PM2.5. Se activa el Doble Hoy No Circula y se pude a la población que evite realizar actividades al aire libre.

La Fase 2 es el nivel máximo de alerta debido a que las concentraciones de contaminación son extremas y peligrosas. Se endurecen las restricciones vehiculares y se suspenden las actividades industriales o escolares.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población siempre estar atenta a los avisos para conocer cuando se activa alguna fase y tomar las precauciones necesarias y no exponerse.

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