Inicia octavo mes: Hoy No Circula sabatino 1 de agosto 2026 para estos autos en CDMX y Edomex

Llegó el octvo mes del año y con él una nueva aplicación del Hoy No Circula Sabatino, por lo que vale la pena respetar las restricciones y evitar multas.

Quienes tengan pensado conducir este día deberán comprobar el último número de su matrícula su holograma.

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A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino 1 de agosto 2026

Aplica a vehículos con holograma 1, terminación de placas con número impar —1, 3, 5, 7 y 9—, y todos los holograma 2 sin importar la terminación de las placas.

Este primer sábado de agosto tampoco tienen permitido circular vehículos con placas foráneas, es decir, registrados fuera de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México y Estado de México.

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) recuerda que el programa sabatino opera con la misma rigurosidad que los días entre semana, con restricciones activas desde las 5:00 hasta las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México.

El objetivo es evitar que el repunte de traslados recreativos propios del fin de semana derive en una acumulación de contaminantes que comprometa la salud de millones de habitantes de la megalópolis.

Autos que sí circulan este sábado 1 agosto

Autos con holograma 0 y 00.

Autos eléctricos e híbridos, exentos como incentivo al uso de tecnologías limpias.

Vehículos con holograma 1 y terminación de placas en número par (2, 4, 6, 8 y 0).

Motocicletas

Taxis

Transporte público

Transporte de carga

Vehículos conducidos por personal del sector salud

¿Habrá Doble Hoy No Circula este sábado 1 de agosto?

De acuerdo con autoridades ambientales, está descartada la aplicación del Doble Hoy No Circula ya que esta medida solo entra en vigor cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

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