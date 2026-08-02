EN VIVO: Cierre en la México-Querétaro y México-Cuernavaca hoy domingo 2 de agosto

Si tienes planes de tomar carretera durante este domingo, toma en cuenta que este 2 de agosto se presentan cierres parciales en la México-Querétaro y México-Cuernavaca, principalmente.

Ambos cierres son por accidentes viales, por lo que las autoridades piden a la población salir con tiempo y tener paciencia debido al tránsito lento que ya se presenta desde las primeras horas del día.

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Minuto a minuto de bloqueos en carreteras de México hoy 2 de agosto

Te contamos minuto a minuto cómo avanzan las carreteras del país durante este domingo, de acuerdo a la Guardia Nacional Carreteras y CAPUFE:

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