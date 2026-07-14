Es ley y pocos lo saben: el Reglamento de Tránsito de la CDMX aplica doble castigo a los conductores que estacionen en cajones para personas con discapacidad

Buscar cajón en un estacionamiento saturado tienta a cualquier automovilista a ocupar el espacio equivocado. El Reglamento de Tránsito de la CDMX castiga esta decisión con dos sanciones simultáneas y distintas, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana vigila de cerca estas infracciones en plazas, hospitales y calles de la capital.

La normativa capitalina protege espacios señalados con marcas en el pavimento y señalamiento vertical en todo tipo de estacionamiento. Cualquier automovilista que ocupe estos cajones de estacionamiento exclusivo marcados sin el distintivo correspondiente enfrenta consecuencias que van más allá del golpe directo al bolsillo del conductor, pues también afectan su historial como conductor.

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¿Qué dice el Reglamento de Tránsito de la CDMX sobre los cajones para personas con discapacidad?

El artículo 30, fracción XV, del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México prohíbe estacionarse en cajones exclusivos para personas con discapacidad sin la placa especial correspondiente. La falta cuesta entre 20 y 30 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (UMA 2026: $117.31 pesos), un rango de $2,346.20 a $3,519.30 pesos, además de seis puntos a la licencia de conducir.

Solo dos tipos de vehículos pueden ocupar legalmente estos cajones sin riesgo de sanción. Uno cuenta con placa especial vigente para discapacidad y el otro realiza un ascenso o descenso de pasajeros con un límite máximo de 20 minutos.

Entre los requisitos y excepciones que marca la norma están:

Placa de matrícula vigente para personas con discapacidad

Ascenso o descenso de pasajero con discapacidad, máximo 20 minutos

Señalamiento vertical y marcas en el pavimento visibles

Aplicación en vía pública y en estacionamientos privados abiertos al público

La restricción no se limita a la vía pública ni a las avenidas principales de la ciudad. Plazas comerciales, hospitales y cualquier estacionamiento privado abierto al público quedan bajo la misma vigilancia que marca la ley.

Cajón de estacionamiento para discapacitados Estacionarte en un cajón para personas con discapacidad en la CDMX cuesta hasta $3,519.30 pesos. (Krea)

¿Cuánto paga un conductor que ocupa un cajón para personas con discapacidad en la CDMX?

La sanción económica se calcula sobre la Unidad de Medida y Actualización vigente en 2026. El monto final depende de la gravedad y de la reincidencia registrada por la autoridad.

Los rangos oficiales que aplica el Reglamento de Tránsito de la CDMX son los siguientes:

20 UMA: $2,346.20 pesos

25 UMA: $2,932.75 pesos

30 UMA: $3,519.30 pesos

Además del pago, el conductor pierde seis puntos de su licencia vigente. La acumulación de puntos negativos obliga a tomar cursos cívicos o trabajo comunitario para recuperarlos.

El infractor cuenta con un plazo definido para liquidar la multa ante la autoridad correspondiente. Si no paga a tiempo, el vehículo corre el riesgo de terminar en el corralón y pierde además la posibilidad de completar su verificación vehicular.

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