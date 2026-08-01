Agosto inicia con sismo en CDMX; Milpa Alta se sacude

Los habitantes de la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México (CDMX) se llevaron un susto después de que se registrara un sismo de magnitud 3.0 durante la madrugada de hoy sábado 1 de agosto.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió poco después de medianoche y tuvo una profundidad de 14.4 kilómetros, sin que se registraran personas lesionada o daños estructurales.

SISMO Magnitud 3.0 Loc. MILPA ALTA, CDMX 01/08/26 00:32:04 Lat 19.17 Lon -99.06 Pf 14.4 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) August 1, 2026

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¿Qué hacer en caso de sismo?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) recomienda hacer lo siguiente en caso de que se registre un sismo:

Mantén la calma en caso de que se registre un sismo

No usar elevadores y alejarse de objetos que puedan caerse

No corras, no grites y no empujes

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