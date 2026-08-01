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Agosto inicia con sismo en CDMX; Milpa Alta se sacude

Un sismo se registró hoy sábado en la alcaldía Milpa Alta, en CDMX; esto debes hacer en caso de un temblor

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1 minuto lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Los habitantes de la alcaldía Milpa Alta en la Ciudad de México (CDMX) se llevaron un susto después de que se registrara un sismo de magnitud 3.0 durante la madrugada de hoy sábado 1 de agosto.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el sismo ocurrió poco después de medianoche y tuvo una profundidad de 14.4 kilómetros, sin que se registraran personas lesionada o daños estructurales.

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¿Qué hacer en caso de sismo?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) recomienda hacer lo siguiente en caso de que se registre un sismo:

  • Mantén la calma en caso de que se registre un sismo
  • No usar elevadores y alejarse de objetos que puedan caerse
  • No corras, no grites y no empujes

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