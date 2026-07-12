Activan alerta amarilla hoy en CDMX: Significado y lista de las colonias en riesgo este 12 de julio

¿Te preocupa el clima de hoy en la CDMX? Si tienes planes durante la tarde y noche de este domingo 12 de julio, te contamos que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ya emitió una alerta amarilla para todas las alcaldías de la CDMX.

Pero, ¿qué significan los colores de las distintas alertas por lluvias en la CDMX? En adn Noticias, te explicamos para que puedas tomar las medidas de precaución necesarias para proteger a tu familia ante el mal clima de la CDMX.

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Lista de alcaldías con alerta amarilla en la CDMX hoy 12 de julio

De acuerdo con el último comunicado de la SGIRPC de la CDMX, se activó la alerta amarilla por lluvias en las 16 alcaldías de la capital mexicana. Sin embargo, habrá intensidades distintas, aquí te dejamos la lista de las alcaldías con mayor riesgo de lluvias intensas:

Lluvias fuertes con caída de granizo:

Gustavo A. Madero

Milpa Alta

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Lluvias ligeras a moderadas:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Iztapalapa

Tláhuac

Esto significa que durante este domingo 12 de julio se registrará lluvia que alcanzará entre 15 y 29 milímetros por hora con posible caída de granizo.

¿Cuáles son los riesgos con alerta amarilla de lluvias?

Las autoridades recomeindan tomar precauciones sobre todo, porque las lluvias durante la alerta amarilla pueden provocar los siguientes riesgos:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas. Caída de ramas, árboles y lonas.

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del domingo 12/07/2026 en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/qJnvQ0o7XR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 12, 2026

¿Qué significan los colores de alerta de lluvia?

En la Ciudad de México existen cuatro colores en el semáforo de peligros asociados a las lluvias fuertes, que actualmente, también han sido llamadas como tormenta negra. Los colores son: amarillo, naranja, roja y púrpura.

Alerta amarilla : Lluvias moderadas que alcanzan entre 15 y 29 mm , con posibles encharcamientos

: Lluvias moderadas que alcanzan entre , con posibles encharcamientos Alerta naranja : Lluvias fuertes que alcanzan de 30 a 49 mm, con posibles caídas de árboles y afectaciones viales por encharcamientos

: Lluvias fuertes que alcanzan de con posibles caídas de árboles y afectaciones viales por encharcamientos Alerta roja : Lluvia muy fuerte que alcanza de 50 a 70 mm, que puede dejar inundaciones severas

: Lluvia muy fuerte que alcanza de que puede dejar inundaciones severas Alerta púrpura:Lluvias torrenciales de más de 70 mm, que pueden ocasionar deslaves, inundaciones severas, caída de árboles y afectaciones a transporte público

Durante la temporada de lluvias es importante estar atento a los avisos de Protección Civil y conocer las condiciones del clima en la CDMX, para tomar las medidas de precaución necesarias y evitar quedarse atrapado en las inundaciones o en zonas peligrosas con riesgo de deslave.

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