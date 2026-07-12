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Accidente en la México-Puebla provoca retrasos este domingo: Bloqueos carreteras hoy 12 de julio
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Medio Maratón, marchas, bloqueos y concentraciones en CDMX hoy domingo 12 de julio

Diversas actividades pueden afectar la movilidad y tránsito en diferentes zonas de la capital; te contamos dónde estarán los cierres.

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Escrito por: Ximena Ochoa

La Ciudad de México (CDMX) vivirá un domingo complejo para la movilidad durante este 12 de julio; sin embargo, no todo será difícil, sino que también habrá horas con mucha actividad física.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), durante este día habrá cierres debido al XIX Medio Maratón de la Ciudad de México, así como dos marchas, siete concentraciones, rodadas y más eventos.

Asimismo, el Paseo Dominical estará por las avenidas Patriotismo, División del Norte y la Condesa; no obstante, la principal marcha será de las Madres Buscadoras en Paseo de la Reforma.

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Minuto a minuto de los bloqueos en CDMX hoy 12 de julio

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