La aparición de un nuevo socavón al interior del Deportivo Gertrudis Sánchez, en alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), volvió a encender las alertas entre los habitantes de la colonia Gertrudis de Sánchez, quienes aseguran que la zona presenta varios hundimientos, además de qué temen que la situación represente un riesgo para quienes transitan y utilizan las instalaciones.

El hundimiento fue reportado sobre la calle norte 94, donde vecinos solicitaron una intervención de las autoridades para realizar una revisión estructural del terreno, además de evitar que el problema sea grave.

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¿Por qué preocupa este socavón en la GAM?

Los habitantes recuerdan que hace aproximadamente a tres años, se registró un hundimiento similar en el mismo Deportivo, el cual afectó una oficina en el área de Box, ante la repetición del fenómeno, consideran que no se trata de un hecho aislado, sino de un problema que podría estar relacionado con las condiciones del subsuelo o con la infraestructura de la zona.

Además, aseguran que en las calles cercanas también se observan hundimientos y deformaciones del pavimento, lo que incrementa la incertidumbre de los vecinos.

¡Toma precauciones! ⚠️ Permanecen los cierres viales y el resguardo de seguridad en las inmediaciones del Deportivo Gertrudis Sánchez, alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM), por la reaparición de un enorme socavón en su interior.



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¿Qué piden los habitantes de la GAM en el deportivo de Gertrudiz Sánchez?

Los residentes solicitaron a las autoridades de la Ciudad de México y de la alcaldía Gustavo A. Madero realizar una inspección integral del Deportivo y de las vialidades aledañas con el objetivo de determinar las causas del hundimiento y prevenir nuevos socavones.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas ni daños mayores derivados del hundimiento; sin embargo, los vecinos consideran indispensable que especialistas evalúen en el terreno antes de qué el problema pueda poner en riesgo a usuarios del Deportivo y quiénes viven en la colonia.

Los socavones y hundimientos representan un desafío recurrente en distintas de la capital, especialmente durante la temporada de lluvias cuando la humedad puede grabar las condiciones del subsuelo.

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