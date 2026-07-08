¿Te espantaron? Potentes rayos retumban en el sur de la CDMX y en municipios del Edomex

En los últimos minutos se han registrado intensos rayos, truenos, además de intensas lluvias registradas en la Ciudad de México, mismos que han generado preocupación entre miles de habitantes de la capital del país.

Sobre la actividad eléctrica en el norte, poniente y sur de la CDMX, además de en Texcoco y Axapusco en el Edomex, se informa que en la última hora se registraron un total de 265 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀.

𝗧𝗲𝘅𝗰𝗼𝗰𝗼 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 43 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗔𝘅𝗮𝗽𝘂𝘀𝗰𝗼 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 41 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗚𝘂𝘀𝘁𝗮𝘃𝗼 𝗔. 𝗠𝗮𝗱𝗲𝗿𝗼 🡨 29 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗢𝗯𝗿𝗲𝗴𝗼́𝗻 🡨 21 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗡𝗲𝘇𝗮𝗵𝘂𝗮𝗹𝗰𝗼́𝘆𝗼𝘁𝗹 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 19 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗟𝗮 𝗠𝗮𝗴𝗱𝗮𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗿𝗮𝘀 🡨 17 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗕𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼 𝗝𝘂𝗮́𝗿𝗲𝘇 🡨 11 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗩𝗲𝗻𝘂𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗮𝗻𝘇𝗮 🡨 11 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗖𝗵𝗶𝗺𝗮𝗹𝗵𝘂𝗮𝗰𝗮́𝗻 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 10 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗧𝗲𝗼𝘁𝗶𝗵𝘂𝗮𝗰𝗮́𝗻 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 8 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗢𝘁𝘂𝗺𝗯𝗮 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 7 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗧𝗲𝗰𝗮́𝗺𝗮𝗰 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 7 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗧𝗲𝗽𝗲𝘁𝗹𝗮𝗼𝘅𝘁𝗼𝗰 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 7 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀

𝗔𝘁𝗲𝗻𝗰𝗼 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) 🡨 5 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀.

⚡ 𝗔𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗲𝗹𝗲́𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗻𝗼𝗿𝘁𝗲, 𝗽𝗼𝗻𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘆 𝘀𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗗𝗠𝗫 𝘆 𝗲𝗻 𝗧𝗲𝘅𝗰𝗼𝗰𝗼 𝘆 𝗔𝘅𝗮𝗽𝘂𝘀𝗰𝗼 (𝗘𝗱𝗼𝗺𝗲𝘅) — 265 𝗿𝗮𝘆𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝘂́𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼𝘀 60 𝗺𝗶𝗻. | 17:59 𝗵



𝗣𝗔𝗡𝗢𝗥𝗔𝗠𝗔 𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗬𝗢𝗦 (𝗽𝗼𝗿… pic.twitter.com/cJiXKfNLUu — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) July 9, 2026

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Rayos hoy en CDMX: ¿Qué es una “tormenta negra”?

En redes sociales circula el término “tormenta negra”, lo que provocó dudas acerca de si realmente existe este fenómeno meteorológico y si representa un riesgo para la comunidad.

Cabe decir que ese concepto suele utilizarse de manera informal en algunos países, principalmente en Hong Kong o en redes sociales para describir tormentas con nubes extremadamente densas, poca visibilidad, además den intensa actividad eléctrica, fuertes lluvias y hasta poderosas ráfagas de viento.

Sin embargo, organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) no reconocen este término como una clasificación oficial de fenómenos meteorológicos.

Alerta por ¿tormenta negra?⚫️🚨

Hay dudas y pánico en algunas zonas del país por una supuesta alerta que, técnicamente, ni siquiera existe para nosotros. ⚠️Por ello acá te explicamos a qué se refiere esta definición y qué riesgos son reales para México por las fuertes lluvias‼️ pic.twitter.com/zye4PDWuFX — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 8, 2026

¡No te alarmes! No existe una alerta específica por “tormenta negra”, sino avisos por tormentas eléctricas, lluvias intensas, granizo o vientos fuertes, dependiendo de las condiciones atmosféricas.

VIDEO: Intensas lluvias y los rayos hoy en CDMX

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones que afectan al centro del país son consecuencia de la combinación de canales de baja presión, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, así como la inestabilidad atmosférica propia de la temporada de lluvias.

Estas condiciones favorecen el desarrollo de tormentas eléctricas, descargas de rayos, lluvias intensas e incluso caída de granizo en distintas zonas de la capital y del Estado de México.

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