Domingo de familia y de Medio Maratón: Así avanza el Metro y Metrobús CDMX hoy 12 de julio

¿Tienes planeado salir este domingo? Toma en cuenta que hoy 12 de julio habrá cierres principalmente en el Metrobús debido al Medio Maratón de la Ciudad de México (CDMX), por lo que el Metro puede ser una alternativa.

Las líneas 1, 3 y 4 del Metrobús CDMX tendrán cierres de las 05:00 a las 09:00 horas; mientras que en la línea 7 los cierres se mantendrán hasta las 14:00 horas.

En tanto, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX hay servicio especial a partir de las 05:00 horas en las líneas 1, 2, 3 y 9 por el mismo evento.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 12 de julio

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