¿Tormenta negra o Alerta Violeta? Onda tropical 16 y 17 seguirán causando fuertes lluvias hoy viernes 10 de julio

¿Habrá tormenta negra o alerta violeta en México? El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante hoy viernes 10 de julio habrá fuertes lluvias, descargas eléctricas y posibilidad de caída de granizo debido a la presencia de las onda tropicales 16 y 17.

De acuerdo al pronóstico para este día, las afectaciones serán principalmente en el Pacífico Sur, así como el Valle de México, por lo que los estados más afectados serán Hidalgo, Puebla, CDMX, Edomex y Veracruz.

#PronósticoDelTiempo para las próximas tres horas se prevén #Lluvias aisladas, en diversas alcaldías de la #CDMX, regiones del #EdoMéx.#Lluvias con intervalos de #Chubascos y posibles #DescargasEléctricas en estados del centro de la República Mexicana. 🌧️⬇️ pic.twitter.com/wTkYdYqTkl — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2026

¿Existe la tormenta negra en México y cuál es la diferencia con la Alerta Violeta?

En el país no existe la tormenta negra, debido a que es una alerta emitida en el Observatorio Meteorológico de Hong Kong cuando ocurren lluvias intensas, especialmente cuando superan los 70 milímetros por hora.

En tanto, en México y específicamente en la Ciudad de México (CDMX) existe la Alerta Violeta, la cual se activa con precipitaciones superiores a los 70 litros por metros cuadrados, muy similar a los parámetros de Hong Kong.

La última vez que se activó la alerta púrpura en la capital fue a inicios del mes de junio, debido a que las lluvias causaron inundaciones en todo el Valle de México.

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Estados donde lloverá hoy 10 de julio 2026

Conoce las entidades donde lloverá durante este viernes:

Lluvias intensas

Veracruz

Puebla

Hidalgo

Lluvias muy fuertes

San Luis Potosí

Tlaxcala

Oaxaca

Nayarit

Zacatecas

Durango

Sinaloa

Jalisco

Michoacán

Chiapas

Tamaulipas

Edomex

CDMX

Morelos

Tabasco

Lluvias puntuales

Aguascalientes

Colima

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Chubascos

Baja California Sur

Campeche

¿Sigue la ola de calor en México durante julio 2026?

Pese a las fuertes precipitaciones, la ola de calor continúa y se presentarán temperaturas que van desde los 30 a los 45º en:

Baja California

Sonora

Baja California Sur

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Durango

Zacatecas

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