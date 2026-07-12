Captan en VIDEO formación de una nube de tormenta al sur de CDMX: ¿Por qué le llaman “shelf cloud”?

No ha parado de llover en el Valle de México y los fenómenos meteorológicos han sorprendido a los ciudadanos, específicamente a los de la Ciudad de México (CDMX), quienes ahora captaron en video la formación de una nube de tormenta, mejor conocida como shelf cloud.

Y es que los habitantes del sur de la capital, entre Tlalpan y Magdalena Contreras, compartieron en redes sociales una impresionante nube antes de que iniciara la tormenta durante el sábado 11 de julio.

Detrás de ésta, avanzó una intensa cortina de lluvia, la cual estuvo acompañada de descargas eléctricas, rachas de viento y reducción de la visibilidad.

#Reportando ⛈️ | Asombroso descenso de la "shelf cloud" sobre Tlalpan, #CDMX. ♥️



📷⛈️ Así se captó el momento exacto en que la imponente nube estante (shelf cloud) descendió sobre la alcaldía #Tlalpan, minutos antes de desatar su fuerza esta tarde al sur de la #CDMX.



Fuente:… pic.twitter.com/8a0nyt5xG1 — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) July 12, 2026

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¿Por qué le llaman a este fenómeno como “shelf cloud”?

La nube de estante, de repisa o de cinturón, de acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y NASA, se forma en el borde delantero de las fuertes rachas de viento durante una tormenta eléctrica.

Es decir, nace debido a la presencia de aire frío y denso en la tormenta, mientras que en la superficie existe aire cálido y húmedo, este choque obliga al aire cálido a elevarse, lo que forma una larga nube, tal como la que se observó en la CDMX.

¿Qué hacer si estoy cerca de una “shelf cloud”?

Ante las fuertes tormentas donde la visibilidad es baja y haya rachas de viento, las autoridades recomiendan:

Evitar resguardarse bajo árbole s, postes o estructuras inestables

s, postes o estructuras inestables Conducir con cuidado

Evitar los encharcamientos o corrientes de agua

o corrientes de agua Evita lugares altos

Si te refugias en un automóvil, procura que el motor esté apagado

¿Seguirá lloviendo en CDMX hoy domingo 12 de julio?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronóstica para este domingo una mañana fresca, pero con una tarde templada y cálida; sin embargo, seguirá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes no sólo en la CDMX, sino en el Estado de México (Edomex).

Los pronósticos también estiman descargas eléctricas y posible caída de granizo.

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