Entre accidentes y congestionamiento vial: Los cruces más peligrosos en CDMX durante 2026

La Ciudad de México (CDMX) es una de las urbes más grandes del mundo y eso provoca que los accidentes estén a la orden del día; sin embargo, autoridades capitalinas identificaron los cruces más peligrosos para los peatones, ciclistas y automovilistas.
De acuerdo a reportes de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en 2025, existen siete puntos de la capital, ubicados en el norte y en el centro de la misma, donde los accidentes se presentan casi a diario.
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¿Cuáles son los cruces más peligrosos de la CDMX?
Con base en reportes de incidentes viales del C5 durante el segundo trimestre del 2025, estos son los cruces donde más se presentaron incidentes viales:
- Circuito interior y calzada de Guadalupe
- Circuito interior y avenida Oceania
- Prolongación División del Norte y avenida Guadalupe I. Ramírez
- Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Ribera de San Cosme
- Avenida Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier
- Anillo Periférico y Barranca del Muerto
En estos, en el segundo semestre del año pasado, se presentaron siete mil 648 personas lesionadas.
Lugares de la CDMX donde se presentaron más accidentes mortales durante 2025
No obstante, existen otros puntos donde se concentraron más accidentes mortales:
- Anillo Periférico
- Calzada Ignacio Zaragoza
- Circuito Interior
- Eje 1 Oriente
- Eje 3 Norte
- Eje 8 Sur
- Eje Central
Pese a esto, las autoridades de la CDMX informaron que, en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2024, se observó una disminución en el número de fallecimientos en accidentes de tránsito.
¿Quiénes se accidentan más en CDMX?
Los rangos de edad y por sexo de accidentes en la urbe es de:
Menor de 18 años
- Accidentes en mujeres: 3%
- Accidentes en hombres: 5%
De 18 a 29 años
- Accidentes en mujeres: 36%
- Accidentes en hombres: 46%
De 30 a 45 años
- Accidentes en mujeres: 41%
- Accidentes en hombres: 48%
De 46 a 60 años
- Accidentes en mujeres: 5%
- Accidentes en hombres: 23%
Mayores de 60 años
- Accidentes en mujeres: 15%
- Accidentes en hombres: 11%
Horario en el que ocurren más accidentes en CDMX
De acuerdo a las autoridades, estos son los horarios y días en que más accidentes ocurren en la capital del país:
- Madrugada: de 00:00 a 05:59 horas
- Sábados y domingos
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