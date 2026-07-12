Entre accidentes y congestionamiento vial: Los cruces más peligrosos en CDMX durante 2026

La Ciudad de México (CDMX) es una de las urbes más grandes del mundo y eso provoca que los accidentes estén a la orden del día; sin embargo, autoridades capitalinas identificaron los cruces más peligrosos para los peatones, ciclistas y automovilistas.

De acuerdo a reportes de tránsito de la Secretaría de Movilidad (Semovi) en 2025, existen siete puntos de la capital, ubicados en el norte y en el centro de la misma, donde los accidentes se presentan casi a diario.

¡Aparatoso accidente! ⚠️ Un automovilista se llevó un poste de alumbrado público en Circuito Interior y calle de Sándalo, colonia Santa María Insurgentes



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¿Cuáles son los cruces más peligrosos de la CDMX?

Con base en reportes de incidentes viales del C5 durante el segundo trimestre del 2025, estos son los cruces donde más se presentaron incidentes viales:

Circuito interior y calzada de Guadalupe

Circuito interior y avenida Oceania

Prolongación División del Norte y avenida Guadalupe I. Ramírez

Circuito Interior Melchor Ocampo y avenida Ribera de San Cosme

Avenida Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier

Anillo Periférico y Barranca del Muerto

En estos, en el segundo semestre del año pasado, se presentaron siete mil 648 personas lesionadas.

Lugares de la CDMX donde se presentaron más accidentes mortales durante 2025

No obstante, existen otros puntos donde se concentraron más accidentes mortales:

Anillo Periférico

Calzada Ignacio Zaragoza

Circuito Interior

Eje 1 Oriente

Eje 3 Norte

Eje 8 Sur

Eje Central

Pese a esto, las autoridades de la CDMX informaron que, en comparación con el mismo periodo de tiempo en 2024, se observó una disminución en el número de fallecimientos en accidentes de tránsito.

¿Quiénes se accidentan más en CDMX?

Los rangos de edad y por sexo de accidentes en la urbe es de:

Menor de 18 años

Accidentes en mujeres: 3%

Accidentes en hombres: 5%

De 18 a 29 años

Accidentes en mujeres: 36%

Accidentes en hombres: 46%

De 30 a 45 años

Accidentes en mujeres: 41%

Accidentes en hombres: 48%

De 46 a 60 años

Accidentes en mujeres: 5%

Accidentes en hombres: 23%

Mayores de 60 años

Accidentes en mujeres: 15%

Accidentes en hombres: 11%

Horario en el que ocurren más accidentes en CDMX

De acuerdo a las autoridades, estos son los horarios y días en que más accidentes ocurren en la capital del país:

Madrugada: de 00:00 a 05:59 horas

Sábados y domingos

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