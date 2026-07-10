¿Alerta por clima extremo? Lluvias torrenciales, granizo y posible desarrollo colónico; así el clima hoy en México

¿Cómo está el clima hoy en México? Prepárate para un fin de semana con condiciones climáticas adveras, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que para estos días persistirá un panorama de lluvias de fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional; esto debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos, además de a la posible formación de una zona de baja presión con potencial de desarrollo ciclónico al sur del Golfo de Tehuantepec.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más intensas podrían registrarse en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Jalisco y Nayarit, entidades en donde existe un riesgo de inundaciones, deslaves, además de crecidas de ríos y arroyos.

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Clima hoy en México: ¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

Para este sábado 11 de julio, Conagua prevé lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en zonas de los estados de Chiapas y Oaxaca. Además, se esperan lluvias muy fuertes en los estados de:

Sonora

Chihuahua

Sinaloa

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Veracruz

Tabasco.

Clima hoy 11 de julio de 2026 en CDMX y Edomex

Respecto del pronóstico del tiempo hoy, Conagua señala que la zona central de México, especialmente en la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Guanajuato y Quintana Roo, registrarán chubascos con lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas, además de la posible caída de granizo.

Capitalinas y capitalinos, les compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para este sábado 11 de julio en #CDMX.



Consulta más detalles, aquí. ⤵️https://t.co/ornurShcTG pic.twitter.com/mMi3XMTIEs — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 11, 2026





Clima en México: ¿hay riesgo de ciclón tropical?





Debido a una zona de baja presión, se informa que durante las próximas horas, un ciclón tropical podría desarrollarse al sur del Golfo de Tehuantepec. En combinación con la onda tropical número 18, este sistema incrementará el potencial de lluvias en el sur y sureste de México. Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de su evolución.

👉 Se prevé la formación de una zona de baja presión al suroeste de #Michoacán, #Jalisco y #Colima. Incrementa a 80% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días.



👉Se ha formado una zona de baja presión al suroeste de la península de #BajaCalifornia. Presenta 10% de… pic.twitter.com/6cllK0FA4t — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 11, 2026





No solo lloverá: ¿onda de calor en México?

Mientras el centro y sur del país enfrentarán lluvias, en el noroeste y norte de la república se mantendrá un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso. Se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Baja California y de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Colima y la costa de Michoacán.

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