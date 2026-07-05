¡Zócalo lleno! Lista de puntos con pantallas gigantes para ver el partido México vs Inglaterra

El partido México vs Inglaterra es uno de los más esperados por los aficionados al futbol, por lo que este domingo 5 de julio, habrá diversas pantallas gigantes instaladas en diversos puntos de la Ciudad de México (CDMX) para que la afición pueda disfrutar de este esperado encuentro del Mundial 2026.

El Zócalo no es el único lugar en el que vas a encontrar pantallas gigantes para ver el Mundial 2026. Sigue leyendo y te compartimos el resto de las ubicaciones.

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Anuncian que el FAN Fest en el Zócalo está lleno

Las autoridades capitalinas informaron que el FAN Fest Zócalo ya está lleno, pero no te preocupes, las autoridades capitalinas instalaron muchas más pantallas gigantes en las 16 alcaldías de la CDMX para que puedas ver este histórico quinto partido de la Selección Mexicana y vivir esta experiencia cómodamente, en compañía de tu familia.

La cifra de pantallas se duplicó en la capital mexicana, por lo que ahora se contará con 36 ubicaciones para que puedas sumarte a la fiesta futbolista.

Lista de pantallas gigantes para ver el partido México vs Inglaterra

Estela de Luz: pantalla grande

Paseo de la Reforma: a la altura de calle Lieja (lleno)

Paseo de la Reforma: entre Lieja y Burdeos (lleno)

Paseo de la Reforma: a la altura de la calle Praga (lleno)

Paseo de la Reforma: por calle Oxford (lleno)

Paseo de la Reforma: cerca de calle Lancaster (lleno)

Fuente de la Diana Cazadora : Paseo de la Reforma (lleno)

: Paseo de la Reforma Paseo de la Reforma: a la altura de Río Sena (lleno)

Escenario con pantallas: cerca del Ángel de la Independencia

Paseo de la Reforma: altura Río Guadalquivir (lleno)

El Ángel de la Independencia : pantalla grande

: pantalla grande Paseo de la Reforma: altura calle Amberes (lleno)

Paseo de la Reforma: altura calle Florencia (lleno)

Paseo de la Reforma: altura calle Génova (lleno)

Paseo de la Reforma: altura calle Niza (lleno)

Paseo de la Reforma: altura calle Havre (lleno)

Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Sur: pantalla grande (lleno)

Paseo de la Reforma: altura calle Roma (lleno)

Pantalla grande en el Monumento a Cuauhtémoc: en el cruce con Insurgentes

Paseo de la Reforma y Av. Insurgentes Centro: pantalla grande (lleno)

Paseo de la Reforma: a la altura de calle París (lleno)

Paseo de la Reforma: altura calle Atenas (lleno)

Glorieta de las Mujeres que Luchan/Amajac : en Paseo de la Reforma

: en Paseo de la Reforma Paseo de la Reforma: altura calle Donato Guerra (lleno)

Paseo de la Reforma: altura Av. Morelos (lleno)

Avenida de la República: esquina con Paseo de la Reforma

Avenida de la República: altura calle Ponciano Arriaga

Avenida de la República: acceso al Monumento a la Revolución

Monumento a la Revolución : escenario con pantallas (lleno)

: escenario con pantallas Plaza de la República: costado norte del Monumento

Plaza de la República: pantalla grande frente al Monumento

Calle Ignacio Ramírez: cerca de Plaza de la República

Calle Gómez Farías: cerca de Plaza de la República

Avenida Juárez: esquina con Paseo de la Reforma

Avenida Juárez: frente a la Alameda Central, altura calle Humboldt

Avenida Juárez: frente a la Alameda Central, altura calle Luis Moya

Hasta el momento se reporta lleno total en el FAN Fest Zócalo, el Monumento a la Revolución y en la Glorieta de la Diana Cazadora. También puedes buscar el punto más cercano a tu ubicación en este mapa:

🇲🇽 Consulta el mapa, ubica tu punto de transmisión y únete a la gran fiesta mundialista para apoyar a la Selección Mexicana este domingo 5 de julio junto a miles de aficionados. 🥳



🔥 No olvides planificar tu llegada. ⚽#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/KD1pCdWbzz — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) July 4, 2026

¿A qué hora empieza el partido México vs Inglaterra hoy 5 de julio?

Recuerda que tras el anuncio del retraso del partido por lluvia, el encuentro de México contra Inglaterra dará inicio a las 19:00 horas, hoy 5 de julio.

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