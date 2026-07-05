¿Lloverá en el México vs Inglaterra del Mundial 2026? Clima en CDMX hoy 5 de julio

Hoy juega la Selección Mexicana uno de los partidos más importes no sólo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sino en su historia cuando enfrente a Inglaterra en el Estadio Ciudad de México (CDMX); sin embargo, la lluvia puede volver todo más icónico.

Y es que sí, tal como ha ocurrido en los encuentros del combinado nacional, las autoridades prevén lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en la capital del país durante este domingo 5 de julio.

De las 12 a las 13 horas, tiempo del centro de #México, habrá incremento de nubosidad en las inmediaciones del #EstadioCiudadDeMéxico 🇲🇽 vs 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ pic.twitter.com/lALWJoXNju — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 5, 2026

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Pronóstico del clima CDMX hoy 5 de julio 2026

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevé una tarde con lluvias que irán de chubascos a precipitaciones fuertes no sólo en la CDMX, sino también en el Estado de México (Edomex).

Se prevé que la temperatura máxima para este día irá de los 24 a los 26º, mientras que la mínima será de 15º; sin embargo, podría sentirse menor debido a que se pronostican rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

¿A qué hora lloverá en la CDMX hoy domingo 5 de julio?

Durante las primeras horas del domingo comenzaron las lluvias; no obstante, las precipitaciones más fuertes se prevén que inicien alrededor de las 14:00 horas, siendo más intensas e incluso con actividad eléctrica a las 17:00 horas, es decir, una hora antes de que ruede la pelota en la capital del país.

Hasta el momento no se han activado alertas por condiciones climáticas; sin embargo, el sábado 4 de julio sí se activaron y fue de la siguiente manera:

Alerta naranja : Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo

: Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo Alerta Amarilla: Álvaro Obregón, Benito Juñarez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco

¿Dónde y a qué hora ver el México vs Inglaterra hoy 5 de julio?

Si no quieres salir de tu casa por el pronóstico de lluvia, recuerda que el partido lo podrás ver por Azteca Deportes, donde tendrás la mejor transmisión y los mejores comentaristas mediante:

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