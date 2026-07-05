AICM recibe a miles de aficionados para apoyar a México en el Mundial 2026

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) registra la llegada de miles de aficionados nacionales y extranjeros durante este fin de semana.

Los seguidores del combinado nacional arribaron con banderas, playeras y otros artículos para alentar a la Selección Mexicana.

La afluencia de viajeros aumentó previo al partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contra Inglaterra.

Los aficionados expresaron su confianza en que el combinado nacional consiga la victoria y avance a la siguiente ronda del torneo.