La historia del Ángel de la Independencia, sus secretos, caída y por qué se celebran ahí las victorias de México

La CDMX es una de las ciudades con más atracciones y monumentos históricos y uno de los más representativos es la columna del Ángel de la Independencia que se ubica en Paseo de la Reforma, esta es su historia y algunos datos que quizá no conocías.

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¿Cuándo construyeron el Ángel de la Independencia?

Paseo de la Reforma fue mandada hacer por el emperador Maximiliano de Habsburgo en 1860 y alberga los monumentos más importantes de México como es el Ángel de la Independencia.

La columna se inauguró en 1910 cuando Porfirio Díaz aún era presidente, pero su construcción llevó varios años pues las labores comenzaron en 1902 y la primera piedra se colocó el 2 de enero. Fue diseñado y construido por el arquitecto Antonio Rivas Mercado.

Elementos y características del Ángel de la Independencia

Originalmente tenía nueve escalones pero se agregaron catorce debido a que el suelo se estaba hundiendo.

pero se agregaron catorce debido a que el suelo se estaba hundiendo. Las esculturas de bronce en la parte inferior representan la ley, guerra, justicia y paz .

. La estatua de bronce de un león gigante con un niño de Rivas Mercado , simboliza al pueblo mexicano “fuerte en la guerra y dócil en la paz.”

, simboliza al pueblo mexicano “fuerte en la guerra y dócil en la paz.” Mide 36 metros de altura y al interior hay una escalera de 200 escalones que lleva a un mirador.

y al interior hay una escalera de que lleva a un mirador. El capitel esta adornado con cuatro águilas con las alas extendidas y encima de todo hay una estatua de 6.7 metros de la diosa griega de la victoria, Nike .

de la griega de la victoria, . La figura fue diseñada y fundida por el artista franco-italiano Enrique Alciati y pesa 7 toneladas

y pesa 7 toneladas La corona de laurel se sostiene sobre la cabeza de Miguel Hidalgo y la cadena de 3 eslabones simboliza la ruptura del dominio español y la libertad.

La caída del Ángel de la Independencia

Durante el terremoto del 28 de julio de 1957, la figura cayó al suelo y se rompió y su restauración llevó más de un año, sin embargo, la cabeza original de la escultura ahora se encuentra en el Archivo Histórico de la Ciudad de México dentro del Palacio de los Condes de Heras y Soto.

Dentro del monumento hay restos de 14 héroes

Además, dentro del monumento están enterrados los restos de 14 héroes de la Guerra de Independencia:

Miguel Hidalgo y Costilla

José María Morelos y Pavón

Ignacio Allende

Juan Aldama

José Mariano Jiménez

Guadalupe Victoria

Vicente Guerrero

Nicolás Bravo

Mariano Matamoros

Andrés Quintana Roo

Leona Vicario

Francisco Javier Mina

Pedro Moreno

Víctor Rosales

¿Por qué se celebra en el Ángel de la Independencia?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando México fue sede de la Copa del Mundo en 1970 y la Selección derrotó a El Salvador nació la tradición que se ha mantenido viva por más de medio siglo. Los aficionados caminaron del Estadio Azteca hasta Paseo de la Reforma y se concentraron en este monumento.

Así, el Ángel de la Independencia se convirtió en el lugar ideal para celebrar las victorias pues es un símbolo de triunfo, libertad, autonomía y memoria histórica.

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