Cortes de agua: Lista de colonias de la CDMX que no tendrán suministro este 6 de julio

¿Te cortaron el agua? Si vives en la alcaldía Tláhuac es importante que sepas que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) tiene programadas reparaciones en esta demarcación que afectará a algunas colonias este domingo 5 y lunes 6 de julio. Te contamos cuáles son las zonas afectadas por cortes de agua hoy.

La medida es importante para los vecinos de la zona, ya que aunque podría registrarse baja presión o falta total de agua en varias colonias, las reparaciones en la estructura hidráulica son importantes para asegurar un servicio de calidad.

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¿Por qué no hay agua en la alcaldía Tláhuac de la CDMX?

Según explicó la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el problema se originó por una falla mecánica en el equipo de bombeo del Pozo Tecómitl 20, por lo que fue necesario suspender temporalmente su operación para realizar trabajos de revisión y reparación.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de la alcaldía @TlahuacRenace:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza la revisión del equipo de bombeo del Pozo Tecómitl 20 por falla mecánica, por lo que se suspende su operación.



🛠️ Se prevé baja… pic.twitter.com/oMhbIcVAAy — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) July 2, 2026

Mientras continúan las maniobras técnicas, el suministro de agua potable permanecerá afectado en distintos pueblos de la alcaldía Tláhuac. La dependencia indicó que se registrará baja presión y el servicio comenzará a normalizarse una vez que concluyan las labores programadas, previstas para el 6 de julio si no se presentan contratiempos.

¿Cuáles son las colonias de Tláhuac que no tienen agua hoy y hasta el 6 de julio?

Las colonias de la alcaldía Tláhuac que se quedaron sin agua en sus hogares por la baja presión son:

San Andrés Mixquic

San Nicolás Tetelco

San Juan Ixtayopan

San Pedro Tláhuac

San Francisco Tlaltenco

Por esta razón, las autoridades recomiendan que las familias administren el agua potable y hagan un uso racional, por ejemplo, para actividades indispensables como lavarse las manos o para el baño.

En caso de requerir apoyo, la Segiagua recordó que los vecinos pueden solicitar una pipa de agua gratuita mediante la Línea H2O, marcando *426, mientras se restablece el servicio.

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