EN VIVO: Bloqueos, calles cerradas y eventos deportivos en CDMX hoy 5 de julio

¿Vas a salir este domingo?, toma en cuenta que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tienen previstas, en total, 41 bloqueos y afectaciones a la vialidad de la Ciudad de México (CDMX) durante este 5 de julio.

En específico, se prevé una marcha, ocho concentraciones por protestas sociales, dos rodades de motociclistas, siete de ciclistas, así como 22 eventos masivos alrededor de toda la capital.

Las alcaldías más afectadas serán Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Benito Juárez y Azcapotzalco.

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Minuto a minuto de los cierres y manifestaciones hoy domingo 5 de julio

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