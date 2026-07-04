EN VIVO: Tráfico pesado por marcha y 14 bloqueos en CDMX hoy

Si eres automovilista y estás pensando en salir hoy es importante que tomes en cuenta que habrá bloqueos y manifestaciones en diferentes alcaldías de la CDMX y habrá cierres viales que provocarán embotellamientos.

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Marcha en Milpa Alta provocará cierres viales

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hoy a las 14:00 horas se llevará a cabo una marcha en la Explanada Cívica Malacachtepec Momoxco ubicada en Av. Jalisco Oriente y Av. México Norte, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta.

¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

También se tienen previstos bloqueos en:

Estación “Hamburgo”, líneas 1 y 7 del Metrobús en Av. Paseo de la Reforma No. 153, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 09:00 horas.

Parque México en Av. México y Av. Michoacán, colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc a las 10:00 horas.

Parque Leyes de Reforma en Av. Leyes de Reforma, colonia Leyes de Reforma 3ª Sección, alcaldía Iztapalapa a las 10:30 horas.

Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; en Parque San Andrés en Calz. de Tlalpan e Irlanda, colonia Parque San Andrés, alcaldía Coyoacán y en el Sindicato Mexicano de Electricistas en Av. Insurgentes Centro No. 98, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

Plaza Tlaxcoaque en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

Secretaría de Gobernación (Plantón) en General Prim y Bucareli, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; en Antigua Sede de la Embajada de los Estados Unidos de América en Av. Paseo de la Reforma No. 305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Embajada Británica en Av. Paseo de la Reforma No. 350-Piso 20, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc a las 13:00 horas.

Estadio Ciudad de México (Bajo puente) en Calz. de Tlalpan No. 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán a las 17:00 horas.

Alameda Central en Av. Juárez y Angela Peralta, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc a las 18:00 horas.

Durante el día habrá manifestaciones en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez y en Av. Javier Barros Sierra No. 540, colonia Lomas de Santa Fé, alcaldía Álvaro Obregón.

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