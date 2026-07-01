La CDMX multa a los conductores que tengan este tipo de objetos colgados del espejo retrovisor

La CDMX aplicará multas de tránsito a los automovilistas que coloquen peluches, rosarios, aromatizantes grandes u objetos opacos en el espejo retrovisor por obstruir la visibilidad del parabrisas.

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¿Por qué el Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe colgar objetos en el espejo retrovisor?

El Artículo 38 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece de forma estricta que el conductor de cualquier vehículo motorizado tiene prohibido llevar elementos que obstruyan su campo visual o generen una distracción. La normativa busca reducir los puntos ciegos y prevenir accidentes viales. Debido a que la ley no define un tamaño específico para los adornos, la evaluación de la falta queda a criterio de los agentes de vialidad, quienes revisarán el nivel de bloqueo del parabrisas.

Multas en CDMX. Algunas infracciones en CDMX también están penadas con la remoción del vehículo al corralón. (Karen Ortega | adn Noticias)

¿De cuánto es la infracción por llevar peluches o adornos distractores en el coche?

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sancionarán a quienes infrinjan esta disposición de control:

Multa: impone una penalización equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que se traduce en un cobro máximo de hasta 10 UMAs (1,173.10 pesos).

impone una penalización equivalente a 5, 7 o 10 veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que se traduce en un cobro máximo de hasta 10 UMAs (1,173.10 pesos). Castigo a la licencia: resta un punto completo al documento de conducir en el sistema digital de control de la capital.

resta un punto completo al documento de conducir en el sistema digital de control de la capital. Trámite de liberación: la amonestación se carga directamente al historial de la matrícula del auto, obligando al propietario a saldar el adeudo para poder cumplir con la verificación vehicular posterior..

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