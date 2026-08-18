Rescate heroico: Policías de CDMX le salvan la vida a menor que se atragantó con un pan

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México auxiliaron a una bebé de un año de edad que presentó dificultades para respirar luego de atragantarse con un pedazo de pan, en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en la calle Manuel Payno y el Eje Central Lázaro Cárdenas, en la colonia Obrera, cuando policías del Sector Asturias realizaban labores de seguridad y prevención y recibieron una alerta del Centro de Comando y Control (C2) Centro sobre una menor que requería atención.

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#Importante | En una acción eficaz y oportuna en la colonia #Obrera de la @AlcCuauhtemocMx, compañeros del Sector Asturias de la Policía de Proximidad apoyaron a la madre y al padre de una bebé de un año para trasladarla de emergencia al Hospital Infantil ya que presentaba… pic.twitter.com/sGVjJ18Jf3 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) August 18, 2026

Ante la emergencia y a solicitud de los familiares, los policías trasladaron a la menor a un hospital pediátrico cercano.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, reconoció a los elementos que auxiliaron de manera oportuna a los padres.

“Reconozco su vocación de servicio al priorizar la vida de la menor y servir a la ciudadanía. Estos actos demuestran la labor social de cada policía que integra a la @SSC_CDMX”, escribió en si cuenta de X.

La SSC recordó que su personal cuenta con capacitación para actuar ante situaciones de emergencia y brindar auxilio a quienes se encuentren en riesgo. La dependencia exhortó a la población a solicitar apoyo al policía más cercano cuando enfrente alguna situación que pueda poner en peligro su integridad.

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