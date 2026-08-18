Hay mala calidad el aire en CDMX hoy; se detectaron partículas PM10

En la CDMX se mantiene un constante monitoreo para conocer cómo se encuentra la calidad del aire y hoy es mala, conoce si se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental o el Doble Hoy No Circula.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy en CDMX?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Monitoreo Atmosférico, hoy hay mala calidad el aire en la CDMX y el nivel de riesgo es alto debido a la presencia de partículas contaminantes PM10.

Estas partículas pueden entrar al cuerpo provocar tos e irritación en la nariz y garganta, problemas para respirar, ataques de asma e incluso daño al corazón y los pulmones.

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) son la encargadas de determinar cuando se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental y el Doble Hoy No Circula.

Por ahora no se tiene previsto que tomen dichas medidas debido a que los índices no han rebasado los 155 puntos. Así que el Hoy No Circula se mantiene normal y solo deben descansar los holograma 1 y 2 con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8.

Tips para reducir la contaminación ambiental

Para reducir la contaminación ambiental se recomienda a la población:

Reducir el uso de plástico y optar por bolsas de tela, botellas reutilizables y evitar productos con exceso de envoltorios.

Ahorra energía y apaga las luces que no estés ocupando y usa bombillas LED.

Gestiona el agua y cierra los grifos mientras no los uses y repara las fugas.

Clasifica la basura, principalmente papel, vidrio, metal y plástico.

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