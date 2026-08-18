Lista de calles y avenidas de CDMX cerradas por marcha y bloqueos hoy

Si vas a transitar por la CDMX hoy, es importante que tomes previsiones debido a que habrá cierres viales en diferentes alcaldías debido a bloqueos y manifestaciones, conoce qué calles tendrán afectaciones.

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Lista de calles cerradas por bloqueos hoy

Según la información de la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se prevén cortes a la circulación en:

08:00 horas en el Palacio de los Deportes en Añil No. 667, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.

09:00 horas en el Colegio de San Ildefonso ubicado en Justo Sierra No. 16, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

10:00 horas en Centro Cultural Universitario Tlatelolco en Av. Ricardo Flores Magón No. 1, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc.

12:00 horas en Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores y en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en la Sede de la Alcaldía Gustavo A. Madero en 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Villa Gustavo A. Madero, alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante el día en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Marcha de jueves y magistrados en retiro

A las 07:30 horas se llevará a cabo una marcha en el Órgano de Administración Judicial ubicado en Av. Revolución No. 1508, colonia Guadalupe Inn con destino a la Sede del Tribunal de Disciplina Judicial en Av. Insurgentes Sur No. 2417, colonia Tizapán San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

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