Transportando a miles de usuarios durante el día, el Metrobús es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX y ahora, tendrá cierre de estaciones en algunas líneas.
Debido a trabajos de mantenimiento, estaciones del Metrobús tendrán cierres en los próximos días. Aquí en adn Noticias te contamos cuáles son y las fechas para que tomes precauciones antes de viajar.
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¿Qué estaciones del Metrobús cierran en agosto?
Según el calendario del Metrobús, las obras estarán presentes en estaciones de la Línea 2 y 5, en específico, para brindar mantenimiento a las cortinas y guías táctiles.
Patriotismo y Amores de la Línea 2 cerraron el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto, respectivamente; de la Línea 5 la estación Venustiano Carranza cerró también el 15 y 16.
Para los días siguientes de agosto, estas serán las estaciones de Metrobús que tendrán cierres:
Línea 2
- Doctor Vértiz: 22 y 23 agosto
- Centro SCOP: 29 y 30 agosto
Línea 5
- Barrio San Antonio: 22 y 23 agosto
- DIF Xochimilco: 29 y 30 agosto
Estos cierres de estaciones del Metrobús tendrán afectaciones en ambos sentidos de las líneas señaladas.
¿Cambiará el horario del Metrobús?
A pesar de las obras de mantenimiento, el horario del Metrobús seguirá de forma normal durante agosto.
Aunque vale la pena aclarar que las Líneas 1, 2 y 7 del Metrobús cuentan con horario ampliado los viernes y sábados.
Así quedan los horarios del Metrobús para la Línea 2 y 5:
Línea 2
- Lunes a jueves: 4:30 am a las 00:00 am
- Viernes y sábado: 4:30 am a la 1:00 am
- Domingo: 5:00 am a las 00:00 am
Línea 5
- Lunes a sábado: 4:30 am a 00:00 am
- Domingo: 5:00 am a 00:00 am
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