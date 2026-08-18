Transportando a miles de usuarios durante el día, el Metrobús es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX y ahora, tendrá cierre de estaciones en algunas líneas.

Debido a trabajos de mantenimiento, estaciones del Metrobús tendrán cierres en los próximos días. Aquí en adn Noticias te contamos cuáles son y las fechas para que tomes precauciones antes de viajar.

Con la App CDMX ya puedes saber en cuanto tiempo llega el siguiente autobús a la estación en la que te encuentras. 🚌🕐



¡Descárgala! 📱



Android: https://t.co/Ea7CTG63Xw

iOS: https://t.co/Vw7mNoQEh9 pic.twitter.com/houKr9mWGm — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 18, 2026

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Qué estaciones del Metrobús cierran en agosto?

Según el calendario del Metrobús, las obras estarán presentes en estaciones de la Línea 2 y 5, en específico, para brindar mantenimiento a las cortinas y guías táctiles.

Patriotismo y Amores de la Línea 2 cerraron el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto, respectivamente; de la Línea 5 la estación Venustiano Carranza cerró también el 15 y 16.

Metrobús opera con aproximadamente 850 unidades; por ello, tu apoyo es importante. 🚍



Para reportar un objeto extraviado, es importante que proporciones estos datos mediante nuestros canales de atención ciudadana oficiales. 📲 pic.twitter.com/EJdP7ciCHQ — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 18, 2026

Para los días siguientes de agosto, estas serán las estaciones de Metrobús que tendrán cierres:

Línea 2

Doctor Vértiz : 22 y 23 agosto

: 22 y 23 agosto Centro SCOP: 29 y 30 agosto

Línea 5

Barrio San Antonio : 22 y 23 agosto

: 22 y 23 agosto DIF Xochimilco: 29 y 30 agosto

Estos cierres de estaciones del Metrobús tendrán afectaciones en ambos sentidos de las líneas señaladas.

¿Cambiará el horario del Metrobús?

A pesar de las obras de mantenimiento, el horario del Metrobús seguirá de forma normal durante agosto.

Aunque vale la pena aclarar que las Líneas 1, 2 y 7 del Metrobús cuentan con horario ampliado los viernes y sábados.

Así quedan los horarios del Metrobús para la Línea 2 y 5:

Línea 2

Lunes a jueves: 4:30 am a las 00:00 am

Viernes y sábado: 4:30 am a la 1:00 am

Domingo: 5:00 am a las 00:00 am

Línea 5

Lunes a sábado: 4:30 am a 00:00 am

Domingo: 5:00 am a 00:00 am

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.