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Cierres en el Metrobús: estaciones que no operarán por obras durante agosto

Las Líneas 2 y 5 tendrán cierres en algunas estaciones. Conoce cuáles son y las fechas en las que permanecerán en mantenimiento.

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2 minutos lectura
Escrito por: Pablo Godoy

Transportando a miles de usuarios durante el día, el Metrobús es uno de los medios de transporte más utilizados en la CDMX y ahora, tendrá cierre de estaciones en algunas líneas.

Debido a trabajos de mantenimiento, estaciones del Metrobús tendrán cierres en los próximos días. Aquí en adn Noticias te contamos cuáles son y las fechas para que tomes precauciones antes de viajar.

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¿Qué estaciones del Metrobús cierran en agosto?

Según el calendario del Metrobús, las obras estarán presentes en estaciones de la Línea 2 y 5, en específico, para brindar mantenimiento a las cortinas y guías táctiles.

Patriotismo y Amores de la Línea 2 cerraron el 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de agosto, respectivamente; de la Línea 5 la estación Venustiano Carranza cerró también el 15 y 16.

Para los días siguientes de agosto, estas serán las estaciones de Metrobús que tendrán cierres:

Línea 2

  • Doctor Vértiz: 22 y 23 agosto
  • Centro SCOP: 29 y 30 agosto

Línea 5

  • Barrio San Antonio: 22 y 23 agosto
  • DIF Xochimilco: 29 y 30 agosto

Estos cierres de estaciones del Metrobús tendrán afectaciones en ambos sentidos de las líneas señaladas.

¿Cambiará el horario del Metrobús?

A pesar de las obras de mantenimiento, el horario del Metrobús seguirá de forma normal durante agosto.

Aunque vale la pena aclarar que las Líneas 1, 2 y 7 del Metrobús cuentan con horario ampliado los viernes y sábados.

Así quedan los horarios del Metrobús para la Línea 2 y 5:

Línea 2

  • Lunes a jueves: 4:30 am a las 00:00 am
  • Viernes y sábado: 4:30 am a la 1:00 am
  • Domingo: 5:00 am a las 00:00 am

Línea 5

  • Lunes a sábado: 4:30 am a 00:00 am
  • Domingo: 5:00 am a 00:00 am

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