EN VIVO: Estaciones con retrasos; así va el avance en las líneas del Metro y Metrobús CDMX

¿Vas a usar el Metro o Metrobús? Hoy se registran retrasos y aglomeraciones en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, 12, A y B del transporte de la CDMX por lo que se recomienda a los usuarios tomar previsiones para que no lleguen tarde a sus destinos.

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¿Cómo va el avance en el Metro CDMX?

De acuerdo con los usuarios, en la estación Viveros con dirección Indios Verdes el convoy no avanza. En la terminal Indios Verdes no hay trenes. El tiempo de espera es de hasta 30 minutos.

En la línea 2 se reportan retrasos, el recorrido de General Anaya a Taxqueña es de alrededor de 10 minutos.

En la línea 9 se reportan retrasos con dirección a Pantitlán, los trenes se quedan detenidos hasta por 5 minutos.

La línea 4 reporta retrasos de 10 minutos en Santa Anita; en la línea 8 también hay lento avance pues los trenes tardan más de 5 minutos en avanzar.

¿Qué pasó en la línea 3 del Metro?

De acuerdo con el reporte del Sistema de Transporte Colectivo la línea 3 del Metro opera sin incidencias; sin embargo debido a la alta afluencia la circulación de trenes es complicada.

Usuarios han reportado que hay retrasos de más de 5 minutos en todas las estaciones y en las terminales los trenes están tardando en salir.

¿Qué líneas del Metrobús tienen afectaciones?

En el caso del Metrobús, usuarios reportan que no hay unidades en la estación Reforma y Campo Marte para Indios Verdes y el tiempo de espera para abordar es de 30 minutos.

Además de los retrasos, algunos usuarios han reportado otras fallas en el servicio como el mal funcionamiento de las máquinas de recarga, que no hay personal para atender y que los conductores tienen problemas con las unidades o el manejo de las mismas.

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