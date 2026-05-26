Lista de estaciones del Metro CDMX donde hay alacranes; hay casos confirmados

En los últimos días, se han registrado varios avistamientos de alacranes en varias estaciones del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Tal vez, el caso más sonado fue el de un usuario que solicitó apoyo tras sufrir una picadura de alacrán en una estación de la Línea 2.

Ante el temor de sufrir una picadura de estos arácnidos, surgió la duda en los capitalinos acerca de cuáles son las estaciones del Metro CDMX en las que se ha detectado la presencia de alacranes. Te contamos los detalles.

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¿En qué estación del Metro CDMX un alacrán picó a un pasajero?

El pasado sábado 24 de mayo, un usuario de la Línea 2 del Metro solicitó el apoyo de elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la CDMX, porque había sufrido la picadura de un alacrán, mientras viajaba en la estación Tasqueña.

ALACRÁN EN EL METRO



Un hecho insólito sacudió esta tarde al Metro de la CDMX: un hombre fue atendido por paramédicos tras la picadura de un alacrán dentro de las instalaciones.



El personal de emergencias lo auxilió de inmediato y logró estabilizarlo. pic.twitter.com/8ZqLhcvhoK — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 24, 2026

El hombre proveniente de Tepotzotlán. Estado de México, fue atendido de inmediato para descartar complicaciones derivadas de la picadura del animal.

¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX donde hay alacranes?

La presencia de alacranes en algunas estaciones del Metro CDMX generó preocupación entre los millones de pasajeros que diariamente hacen uno de este Servicio de Transporte Colectivo.

No obstante, las autoridades capitalinas señalan que no hay indicios de una plaga de alacranes en el Metro; sin embargo, también queda la duda sobre si los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en el Metro CDMX, sobre todo en la Línea 2, no sean la causa de la aparición de alacranes.

Las estaciones del Metro CDMX en las que se ha detectado la presencia de alacranes son las siguientes:

San Cosme (Línea 2)

Tasqueña (Línea 2)

Atlalilco (Línea 8)

Constitución de 1917 (Linea 8)

Merced (Línea 1)

Pino Suárez (Línea 2)

Bellas Artes (Línea 2)

Hidalgo (Línea 2)

Pantitlán (Línea 1)

Indios Verdes (Línea 3)

Polanco (Línea 8)

¿Qué hacer si me pica un alacrán en el Metro CDMX?

Si durante tu viaje en el Metro CDMX sufres la picadura de un alacrán, lo primero que debes hacer es solicitar el apoyo del personal de seguridad. Ellos activarán los protocolos de emergencia del Sistema de Transporte Colectivo.

Quítate de inmediato objetos ajustados como anillos, pulseras, relojes o cadenas, porque la zona puede inflamarse demasiado.

Es importante que te mantengas atento cuando viajes en el Metro de la CDMX, pues las picaduras de alacrán pueden ser dolorosas y peligrosas, sobre todo, para personas que son alérgicas.

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