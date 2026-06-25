VIDEO: Aficionados sacaron brillo al Metro CDMX al bailar Payaso de Rodeo tras triunfo de México

La Selección Mexicana se impuso ante Chequia y anotó 3 goles y los mexicanos salieron a festejar a las calles pues además de la victoria se rompió un récord al conseguir los 9 puntos posibles y quedar en primer lugar en la fase de grupos.

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Bailan Payaso de Rodeo en el Metro CDMX

Y las celebraciones llegaron hasta el Metro donde usuarios que se trasladaban de regreso a sus casas comenzaron a bailar Payaso de Rodeo. En redes sociales se compartió el video donde se puede ver a la gente levantándose de su lugar para festejar con uno de los bailes más populares en el país.

El hecho ocurrió en la línea 2 que va de Taxqueña a Cuatro Caminos donde una vez más quedó claro que México es mágico y siempre se puede superar a la Inteligencia Artificial.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™?

Serán ocho selecciones las que consigan el pase a dieciseisavos tras quedar clasificadas en la fase de grupos como las mejores terceras selecciones y los criterios que se toman en cuenta son:

Mayor número de puntos obtenidos en todos los partidos de la fase de grupos

Diferencia de goles

Mayor número de goles marcados

Puntuación más alta en conducta del equipo

Las selecciones que ya tienen asegurado su lugar para la siguiente ronda son:

México (Grupo A)

Sudáfrica (Grupo A)

Suiza (Grupo B)

Canadá (Grupo B)

Brasil (Grupo C)

Marruecos (Grupo C)

Estados Unidos (Grupo D)

Alemania (Grupo E)

Argentina (Grupo J)

Francia (Grupo I)

Noruega (Grupo I)

Colombia (Grupo K)

¿Qué récords rompió la Selección Nacional?

La Selección Mexicana rompió récord histórico al ganar sus tres partidos de la fase de grupos con “pase perfecto” es decir consiguió 9 de 9 puntos por primera vez en su historia en las Copas del Mundo.

Además se rompieron récords de audiencias al haber registrado 25.5 millones de espectadores.

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