La tarde de este domingo 24 de mayo se reportó que un usuario del Metro de la Ciudad de México (CDMX) fue picado por un alacrán al interior de las instalaciones, motivo por el cual se movilizaron cuerpos de emergencia para poder atender la emergencia que sufrió un señor de aproximadamente 50 años de edad.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que se compartieron imágenes e información sobre estos hechos, los cuales se registraron en la terminal Tasqueña de la Línea 2 de este transporte público.

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¿Qué pasó con el usuario del Metro CDMX al que picó un alacrán?

De acuerdo con la información que proporcionó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, fue un pasajero proveniente de Tepotzotlán el que señaló que había sido picado por un alacrán en la zona del pie justo en las inmediaciones de la terminal Tasqueña.

Según los detalles dados a conocer por las mismas autoridades del Metro CDMX, el alacrán se encontraba al interior del calzado del usuario afectado, por lo cual se tuvieron que activar los protocolos de seguridad y atención médica correspondiente para el afectado.

Es importante mencionar que el Metro CDMX dio a conocer que tras la valoración médica correspondiente, se brindó atención en el lugar. Pese a ello, no se dio a conocer el estado de salud de la persona que resultó afectada.

Buena tarde. En la terminal Tasqueña de la Línea 2, personal de Seguridad coordinó la atención médica para un usuario proveniente de Tepotzotlán, quien refirió haber sufrido la picadura de un alacrán en el pie, el cual se encontraba dentro de su calzado.



Se realizó la valoración… — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 24, 2026

¿Qué hacer en caso de picadura de alacrán?

De acuerdo con el Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), la picadura de alacrán puede presentar una amplia gama de signos y síntomas los cuales se dan por la fisiopatología del veneno.

En caso de ser víctima de un encuentro de este tipo, Birmex recomienda los siguientes pasos:

Acudir inmediatamente a un centro de salud

No realizar incisiones en el sitio de la picadura y no succionar el veneno

No aplicar hielo en el sitio de la picadura

No aplicar el Faboterápico en el sitio de la picadura

No suministrar bebidas alcohólicas al paciente

No usar torniquetes

No intentar atrapar al alacrán

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