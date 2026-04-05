VIDEO: “No puede manejar": Pasajeros de la Línea 2 reportan a conductor; Metro CDMX asegura investigación

Una denuncia ciudadana encendió las alertas en la Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) luego de que usuarias reportaran el comportamiento inusual de un conductor en la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos.

El hecho, ocurrido el pasado sábado 4 de abril de 2026, fue difundido en redes sociales y generó preocupación por la seguridad de los pasajeros.

De acuerdo con el testimonio compartido por una usuaria identificada como Caro Ángeles, el operador del convoy con número M0654 habría incrementado la velocidad de forma irregular y realizado frenados bruscos durante el trayecto entre las estaciones Hidalgo y Tasqueña.

Buena tarde. En relación con el video difundido sobre un conductor en la Línea 2, la operación se supervisa desde el Puesto Central de Control, donde se monitorea en tiempo real la circulación de los trenes y se mantiene comunicación permanente con el personal de conducción, como… — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 5, 2026

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¿Qué pasó con el conductor en la Línea 2 del Metro CDMX?

Según el relato, la situación se agravó entre las estaciones Nativitas y Villa de Cortés, donde el conductor aparentemente se desvaneció sobre el tablero de control. Esto provocó que su torso quedara recargado sobre los mandos, lo que encendió la alarma entre los pasajeros.

Ante el riesgo, algunas usuarias accionaron las palancas de emergencia para detener el tren. Posteriormente, ya en la estación Villa de Cortés, el operador descendió de la cabina para desactivar los mecanismos, mientras era cuestionado por los pasajeros y elementos de seguridad.

En el video difundido en redes, se escucha a la denunciante pedir a un oficial que impidiera al conductor retomar el control del tren, al considerar que no se encontraba en condiciones para operar.

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Metro CDMX responde a denuncia y anuncia revisión

Tras la difusión del caso, el Metro informó que la operación de los trenes está supervisada en todo momento desde el Puesto Central de Control, donde se mantiene comunicación constante con los conductores.

La dependencia indicó que la queja fue atendida en el momento y que la usuaria recibió orientación por parte de la jefa de estación, quien explicó los procedimientos de conducción y las razones por las que pueden presentarse frenados repentinos.

Por su parte, la Policía Bancaria e Industrial detalló que la pasajera formalizó su reporte y mostró evidencia en video, lo que permitirá dar seguimiento al caso ante las instancias correspondientes.

El Metro capitalino subrayó que se llevará a cabo una verificación sobre el actuar del conductor involucrado para determinar si cumplió con los protocolos operativos. En caso de detectarse irregularidades, se aplicarán las sanciones pertinentes.

La #PBI informa:



Oficiales de la #PBI de la @SSC_CDMX que realizan trabajos de seguridad y vigilancia en la línea 2 del @MetroCDMX, fueron alertados sobre problemas en el modo de conducción de un convoy, ya que el tren frenaba de manera abrupta.



Una usuaria refirió que al… — PBI_SSC (@PBI_SSC) April 5, 2026

Paso a paso para levantar una queja en el Metro CDMX

Identifica el hecho

Detecta cualquier posible acto de corrupción, mal servicio o incumplimiento de normas dentro del Sistema de Transporte Colectivo.

Detecta cualquier posible acto de corrupción, mal servicio o incumplimiento de normas dentro del Sistema de Transporte Colectivo. Elige el canal de denuncia

Puedes reportarlo a través de distintas vías oficiales:

Correo electrónico (Metro CDMX): unidad_de_orientación@metro.cdmx.gob.mx Contraloría Interna del STC : 55-5609-1030 Contraloría Ciudadana CDMX : contraloriaciudadana@cdmx.gob.mx Teléfono Contraloría Ciudadana : 55-5627-9700 Ext. 50603 Contraloría Móvil : dcm@contraloriadf.gob.mx

Puedes reportarlo a través de distintas vías oficiales:

Metro CDMX anuncia más cambios en la Línea 2 y así funcionará la estación Tasqueña ¡Evita contratiempos! Metro CDMX rehabilita Tasqueña y mantiene cerradas San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto; conoce las rutas provisionales. 05 abril, 2026

Denuncia en línea (opción anónima)

También puedes hacerlo de forma digital mediante el formato de denuncia anónima en el portal de la Contraloría CDMX Esta opción permite proteger tu identidad; solo se solicitan datos básicos para dar seguimiento.

(opción anónima) Da seguimiento

Guarda cualquier folio o información proporcionada para consultar el avance de tu denuncia.

Guarda cualquier folio o información proporcionada para consultar el avance de tu denuncia. Espera respuesta oficial

Las autoridades revisarán el caso y, si procede, iniciarán las acciones correspondientes.

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