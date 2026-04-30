Esto gana un conductor del Metro CDMX tras el último aumento de 2026

Alrededor de 3.2 millones de personas usan a diario el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México (CDMX), convirtiéndolo en el transporte más popular entre la población capitalina.

Es por eso que toda información sobre los que ocurre alrededor de este transporte despierta interés y hoy te mostramos cuánto ganan los conductores del Metro CDMX este 2026.

El próximo 6 de mayo, a las 11:00 horas, el Metro participará en el #PrimerSimulacroNacional2026.

Durante el ejercicio, se aplicarán los protocolos en toda la red. Si te encuentras a bordo de un tren, permanece en tu lugar; en andén, colócate junto a los muros y sigue las… pic.twitter.com/8INeccG6Et — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 29, 2026

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Salario de un chofer del Metro CDMX en 2026

Antes de conoces la cifra, es importante mencionar que los trenes cuentan con conducción automática, aunque siempre son manipulados con el fin de evitar accidentes, especialmente en los últimos dos años cuando han aumentado las lluvias en la urbe.

Ahora sí, de acuerdo al Tabulador de Sueldos y Catálogo de Puestos del Metro CDMX, hasta enero de 2025 el salario de los choferes era de 11 mil 915; el puesto está señalado como “operador de vehículos ‘A’”.

Además, aparecían otros cargos (chofer gerente N-5 y chofer director N-5) que tenían un salario bruto de 14 mil 54 pesos mensuales; así como chofer director “D” con salario de 14 mil 55 pesos y chofer director general “F” con un pago de 17 mil 10 pesos.

En febrero de 2026, la Alianza de Tranviarios de México y autoridades de la Semovi lograron un incremento salarial general del 3.5%, así como ajustes adicionales de entre 9 y 11% en el tabulador de sueldos, especialmente en los vales de despensa; no obstante, el documento correspondiente de 2026 no se encuentra público para conocer a detalle este ajuste.

Horario de trabajo de los choferes del Metro CDMX

Las personas que trabajan como choferes en el STC deben de cumplir una jornada laboral de nueve horas al día, en cualquier de los tres turnos existentes:

04:30 a 12:30 horas

horas 12:00 a 19:00 horas

horas 18:00 a 01:00 horas

Además, el Metro CDMX ofrece prestaciones como seguro médico, comedor, aguinaldo, prima vacacional y apoyo de becas para hijos de empleados.

Otros salarios en Metro CDMX

En el mismo tabulador se puede conocer cuánto ganan las personas que desarrollan los siguientes cargos:

Taquilleros: 11 mil 913 pesos

Supervisor de seguridad: 14 mil 124 pesos

Jefe de Sección “K”: 26 mil 898 pesos

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