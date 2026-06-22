El Gobierno de la Ciudad de México encabezó la reinauguración de las estaciones Taxqueña, General Anaya, Ermita y Portales de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX) este lunes 22 de junio.

Sin embargo, le jefa de Gobierno Clara Brugada Molina dio a conocer que la estación Chabacano, que tiene conexión con las líneas 8 y 9, permanecerá cerrada hasta el martes 23 de junio, por lo que falta un día para que funcione correctamente la famosa línea azul.

“El día de mañana se abre la estación Chabacano al público”, mencionó en una conferencia de prensa.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, preside la Inauguración del Metro Tasqueña, General Anaya, Ermita y Portales. https://t.co/LL0BiWTU9T — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 22, 2026

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¿Cómo fue la remodelación de la Línea 2 del Metro CDMX?

De acuerdo a la administración capitalina, en la Línea 2 se realizaron trabajos de modernización, mantenimiento y rehabilitación, los cuales incluyeron los siguientes aspectos:

Recuperación de siete trenes , por lo que ahora circulan 34 unidades en la Línea 2

, por lo que ahora circulan 34 unidades en la Línea 2 En los trenes se recuperaron el 75% de los vidrios , se dio mantenimiento a los ventiladores , así como a las paredes y los techos

, se dio mantenimiento a los , así como a las paredes y los techos Cambios de señalética y de asientos , además de renovación total de pisos

, además de renovación total de pisos Adquisición de 161 kits de mantenimiento diferenciales

diferenciales Reparación a más de 50 muelles de los trenes

Remodelación de puertas de acceso, torniquetes en las instalaciones de las estaciones General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Revolución

de las estaciones General Anaya, Ermita, Portales, Nativitas, Villa de Cortés, Xola, Viaducto, Chabacano, San Antonio Abad y Revolución Modernización en el sistema contra incendios

Mantenimiento en ocho transformadores

Instalación del sistema de videovigilancia

¿Qué estación de la Línea 2 del Metro CDMX permanece cerrada?

Una vez que abra la estación Chabacano, la única que quedará cerrada será Zócalo-Tenochtitlán, debido a un evento en la plancha de la Constitución.

Ante esto, las autoridades recomiendan como alternativa para llegar al primer cuadro de la capital: Allende, Pino Suárez, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

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