Los animales se han convertido en integrantes de las familias, y si estás considerando la adopción de un perro, en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) hay varios lomitos que están en espera de ser recibidos en un hogar.

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¿Cómo puedo adoptar un perro en CDMX?

Para adoptar a un perro que fue rescatado por la BVA es necesario contar con la siguiente documentación:

Comprobante de domicilio que puede ser de la luz, agua, internet o teléfono

Identificación oficial vigente como INE, pasaporte o licencia

Además deberás llenar el formulario de adopción y en caso de que cumplas con todos los requisitos podrás ser candidato a la adopción de alguno de los perros.

#AdoptaAmor | Conoce a los perritos que están en espera de una familia, cada uno tiene una historia, tú puedes cambiar su vida y recibir amor incondicional. 🐶 🏡 👇🏻https://t.co/T1YlXIZQvK#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/DgfZwcZkGJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

Perros que están en adopción en CDMX

En la BVA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas listos para ser adoptados los siguientes perros:

Patiño es un macho de 6 años, talla mediana color café con dedos blancos.

es un macho de 6 años, talla mediana color café con dedos blancos. Chole , es un macho de 1 año, talla mediana color café jaspeado con blanco, cola y cara negra de pelo largo.

, es un macho de 1 año, talla mediana color café jaspeado con blanco, cola y cara negra de pelo largo. Chiquitón, es un macho de 7 años, talla mediana color café con negro.

Manotas , es una hembra de 7 años, talla mediana color café con mancha blanca y pecho blanco.

, es una hembra de 7 años, talla mediana color café con mancha blanca y pecho blanco. Patricia es una hembra de 2 años, talla mediana color café jaspeado con negro.

es una hembra de 2 años, talla mediana color café jaspeado con negro. Sony , es un macho de 2 años, talla mediana color negro con café y patas blancas.

, es un macho de 2 años, talla mediana color negro con café y patas blancas. Rufilda es una hembra de 8 años, tamaño grande, color amarillo con dedos blancos

Lunares , es un macho, talla mediana, color blanco con manchas negras.

, es un macho, talla mediana, color blanco con manchas negras. Lucho es un macho de 6 años, talla grande color negro con pecho blanco y pelo largo.

es un macho de 6 años, talla grande color negro con pecho blanco y pelo largo. Chabelo es un macho de 10 años, talla mediana color café con negro.

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