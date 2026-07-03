Los animales se han convertido en integrantes de las familias, y si estás considerando la adopción de un perro, en la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) hay varios lomitos que están en espera de ser recibidos en un hogar.
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¿Cómo puedo adoptar un perro en CDMX?
Para adoptar a un perro que fue rescatado por la BVA es necesario contar con la siguiente documentación:
- Comprobante de domicilio que puede ser de la luz, agua, internet o teléfono
- Identificación oficial vigente como INE, pasaporte o licencia
Además deberás llenar el formulario de adopción y en caso de que cumplas con todos los requisitos podrás ser candidato a la adopción de alguno de los perros.
Perros que están en adopción en CDMX
En la BVA de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) estas listos para ser adoptados los siguientes perros:
- Patiño es un macho de 6 años, talla mediana color café con dedos blancos.
- Chole, es un macho de 1 año, talla mediana color café jaspeado con blanco, cola y cara negra de pelo largo.
- Chiquitón, es un macho de 7 años, talla mediana color café con negro.
- Manotas, es una hembra de 7 años, talla mediana color café con mancha blanca y pecho blanco.
- Patricia es una hembra de 2 años, talla mediana color café jaspeado con negro.
- Sony, es un macho de 2 años, talla mediana color negro con café y patas blancas.
- Rufilda es una hembra de 8 años, tamaño grande, color amarillo con dedos blancos
- Lunares, es un macho, talla mediana, color blanco con manchas negras.
- Lucho es un macho de 6 años, talla grande color negro con pecho blanco y pelo largo.
- Chabelo es un macho de 10 años, talla mediana color café con negro.
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