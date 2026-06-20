La Brigada de Vigilancia Animal de la CDMX se encarga del bienestar de los animales y rescata a perros y gatos que so abandonados o sufren maltrato y después les buscan un hogar, y si estás interesado en adoptar esta es tu oportunidad.
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Pepito, Lina y otros perros que están en adopción
Actualmente hay varios perros que están en busca de un hogar y para que los conozcas un poco más, aquí te contamos sobre ellos:
- Pepito es un macho de 8 años, es talla mediana color amarillo con cara, cuello y patas blancas.
- Lina es una hembra de 5 años, tamaño mediano color blanco con negro y patas blancas.
- Pedro es un macho de 8 años talla grande color chocolate con patas café.
- Muñeco es un macho de 8 años tamaño grande color negro con pecho blanco.
- Garfis es una hembra de 3 años, talla mediana color negro con pecho blanco.
- Zinki es un macho de 6 años, talla mediana color café con negro y patas blancas.
- Sombra es una hembra de 8 años, tamaño mediana color negro con canas en el pecho y dedos blancos.
La mayoría de perros que están en adopción ya son grandes de edad y a veces es más difícil encontrarles hogar pues la mayoría de personas busca cachorros; sin embargo, es importante darles una oportunidad de que vivan en familia.
¿Qué se necesita para adoptar a un perro?
Para adoptar un perro es necesario contar con los siguientes requisitos:
- Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
- Llenar el formulario de adopción
Una vez que recibas al perrito en tu hogar se dará seguimiento y te visitarán para verificar que el animal se este adaptando y cuente con todo lo necesario.
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