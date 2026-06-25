Cocoa, Beto y otros perritos están en adopción; requisitos y pasos para darles un hogar

En la CDMX la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar animales y buscarles un hogar para que puedan vivir en familia y si estás interesado en adoptar, estos son los perritos que están listos para integrarse a una familia.

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Perros que están en adopción en CDMX

Cocoa es una hembra de talla mediana de 8 años, color café chocolate con dedos blancos.

Cris es un macho de 8 años, talla grande color negro.

Mechas es un macho de 2 años talla mediana color golondrino de pelo largo.

Beto es un macho de 5 años, talla mediana color café con negro.

Chino es un macho de 10 años, talla mediana color negro con pecho blanco y de pelo largo.

Chato es un macho de 2 años, talla mediana tipo boxer color café con blanco y patas blancas.

Tina es una hembra de 6 años talla mediana color golondrino con patas blancas.

Lalo es un macho de 3 años, talla mediana color café jaspeado con negro y patas blancas.

Toribia es una hembra de 2 años, talla grande color negro con patas y cabeza café.

Requisitos para adoptar un perro

En la BVA buscan que cada historia tenga un final feliz y para garantizar el cuidado de los animales, quienes estén interesados en adoptar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

Llenar el formulario de adopción

Además todas las adopciones cuentan con protocolo de seguimiento con visitas para conocer cómo se está adaptando el perro.

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