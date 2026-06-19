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Perros que están en adopción en CDMX y requisitos para darles un hogar

Adoptar a una mascota es un acto de amor pues les das la oportunidad de volver a vivir en familia tras ser abandonados y si estás pensando en darle hogar a un perro, ellos están disponibles.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

En la CDMX se busca promover la adopción de mascotas a través de diferentes programas y si estás interesado en adoptar a un perro aquí te decimos cuales son los requisitos y los pasos para que le des una nueva oportunidad a un lomito.

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Perros que están en adopción en CDMX

La Brigada de Vigilancia Animal se encarga de rescatar perros y ponerlos en adopción y estos son los lomitos que están en busca de un hogar:

  • Pancha, hembra de 10 años, talla mediana color atigrado con dedos blancos.
  • Firulais, macho de 2 años, talla grande color café con cara negra y dedos blancos.
  • Dólar, macho de 6 años, talla grande color café con el pecho y dedos blancos.
  • Tony, macho de 6 años, talla mediana color café obscuro y rostro negro.
  • Merly, hembra de 5 años, tamaño mediana color gris con manchas negras y patas blancas.
  • Chuco, macho de 10 años, talla grande color café oscuro.
  • Neri, macho de 8 años, talla mediana color café jaspeado con negro.

Requisitos para adoptar a un perro

Para poder adoptar a un perro rescatado de la BVA es necesario contar con los siguientes requisitos:

  • Identificación oficial vigente, puede ser el INE, pasaporte o licencia
  • Comprobante de domicilio de luz, agua, internet o teléfono.
  • Llenar el formulario de adopción

Si cumples con todos los requisitos necesarios podrán adoptar a un lomito y se dará seguimiento para conocer cómo se esta adaptando a su nuevo hogar y familia y asegurar su bienestar.

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