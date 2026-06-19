En la CDMX se busca promover la adopción de mascotas a través de diferentes programas y si estás interesado en adoptar a un perro aquí te decimos cuales son los requisitos y los pasos para que le des una nueva oportunidad a un lomito.

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Perros que están en adopción en CDMX

La Brigada de Vigilancia Animal se encarga de rescatar perros y ponerlos en adopción y estos son los lomitos que están en busca de un hogar:

Pancha , hembra de 10 años, talla mediana color atigrado con dedos blancos.

, hembra de 10 años, talla mediana color atigrado con dedos blancos. Firulais , macho de 2 años, talla grande color café con cara negra y dedos blancos.

, macho de 2 años, talla grande color café con cara negra y dedos blancos. Dólar , macho de 6 años, talla grande color café con el pecho y dedos blancos.

, macho de 6 años, talla grande color café con el pecho y dedos blancos. Tony , macho de 6 años, talla mediana color café obscuro y rostro negro.

, macho de 6 años, talla mediana color café obscuro y rostro negro. Merly , hembra de 5 años, tamaño mediana color gris con manchas negras y patas blancas.

, hembra de 5 años, tamaño mediana color gris con manchas negras y patas blancas. Chuco , macho de 10 años, talla grande color café oscuro.

, macho de 10 años, talla grande color café oscuro. Neri, macho de 8 años, talla mediana color café jaspeado con negro.

Requisitos para adoptar a un perro

Para poder adoptar a un perro rescatado de la BVA es necesario contar con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente, puede ser el INE, pasaporte o licencia

Comprobante de domicilio de luz, agua, internet o teléfono.

Llenar el formulario de adopción

Si cumples con todos los requisitos necesarios podrán adoptar a un lomito y se dará seguimiento para conocer cómo se esta adaptando a su nuevo hogar y familia y asegurar su bienestar.

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