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Pili y Alfredo buscan un hogar, requisitos para adoptar a perros rescatados por la BVA

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar y dar en adopción a perros y si estás interesado en darle hogar a un lomito esta es tu oportunidad.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

El abandono animal es un problema importante pues en la CDMX hay millones de perros y gatos sin hogar, por ello, se creó la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) que se encarga de rescatar a perros y ponerlos en adopción.

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¿Cómo adoptar a perros rescatados en CDMX?

Adoptar es brindar una segunda oportunidad para dar amor, cuidado y compañía a un perro, y si quieres tener un nuevo integrante en tu familia para darle hogar a un lomito es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
  • Llenar el formulario de adopción

Quienes sean elegidos como adoptantes deberán pasar por un protocolo de seguimiento que incluye visitas para conocer el estado del perro y cómo se está adaptando al lugar.

Perros que están en busca de un hogar

  • Pili es una hembra de 8 años, talla mediana color negro con patas y pecho blanco.
  • Chocolate es un macho de 3 años, talla mediana color café oscuro.
  • Alfredo es un macho de 9 años, talla mediana color café con dedos blancos.
  • Foca es una hembra de 9 años tamaño grande color golondrino.
  • Cleo es una hembra de 8 años, talla mediana color golondrino.
  • Coffi es un macho de 2 años, talla mediana color café.
  • Cuba es una hembra de 8 años, talla mediana color café claro con blanco y negro.
  • Diter es un macho de 8 años tamaño grande, color atigrado.

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