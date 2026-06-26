Pili y Alfredo buscan un hogar, requisitos para adoptar a perros rescatados por la BVA

El abandono animal es un problema importante pues en la CDMX hay millones de perros y gatos sin hogar, por ello, se creó la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) que se encarga de rescatar a perros y ponerlos en adopción.
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¿Cómo adoptar a perros rescatados en CDMX?
Adoptar es brindar una segunda oportunidad para dar amor, cuidado y compañía a un perro, y si quieres tener un nuevo integrante en tu familia para darle hogar a un lomito es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
- Llenar el formulario de adopción
Quienes sean elegidos como adoptantes deberán pasar por un protocolo de seguimiento que incluye visitas para conocer el estado del perro y cómo se está adaptando al lugar.
Perros que están en busca de un hogar
- Pili es una hembra de 8 años, talla mediana color negro con patas y pecho blanco.
- Chocolate es un macho de 3 años, talla mediana color café oscuro.
- Alfredo es un macho de 9 años, talla mediana color café con dedos blancos.
- Foca es una hembra de 9 años tamaño grande color golondrino.
- Cleo es una hembra de 8 años, talla mediana color golondrino.
- Coffi es un macho de 2 años, talla mediana color café.
- Cuba es una hembra de 8 años, talla mediana color café claro con blanco y negro.
- Diter es un macho de 8 años tamaño grande, color atigrado.
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