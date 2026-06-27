Perros Diter y Estopa están en adopción; requisitos para darles hogar en CDMX

En México millones de perros son abandonados y para reducir esta estadística en la CDMX la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar lomitos para después darlos en adopción, y si quieres cambiarle la vida a uno y tener un nuevo compañero fiel esto es lo que debes hacer.
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¿Cómo puedo adoptar a un perro en CDMX?
Actualmente hay muchos perros que están en busca de un hogar, la mayoría no son cachorros y esto hace que sea más complicado que los adopten, sin embargo, todos merecen vivir en familia y que los cuiden con mucho amor.
- Diter es un macho de 8 años, tamaño grande color atigrado.
- Estopa es un macho de 10 años, talla mediana color blanco de pelo largo.
- Sixty es una hembra de 10 años, talla mediana color café con cara y patas blancas.
- Casimiro es un macho de 4 años, talla mediana color café con dedos blancos.
- Jari es un macho de 2 años, talla mediana color gris con blanco y de pelo largo.
- Bolo es un macho de 2 años, talla mediana color blanco con manchas y orejas café.
- Justina es una hembra de 10 años, talla mediana color amarillo con panza blanca.
- Darío es un macho de 3 años, talla mediana color café claro de pelo largo.
¿Cuáles son los requisitos para adoptar a un perro?
Tener una mascota es una gran responsabilidad y por eso, en la BVA todas las adopciones cuentan con un protocolo de seguimiento y se realizan visitas para asegurar que el perro se esté adaptando bien y cuente con todas las atenciones necesarias. Y si estás decidido y quieres darle hogar a uno de ellos solo debes cumplir con estos requisitos:
- Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)
- Llenar el formulario de adopción
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