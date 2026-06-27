Perros Diter y Estopa están en adopción; requisitos para darles hogar en CDMX

En México millones de perros son abandonados y para reducir esta estadística en la CDMX la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) se encarga de rescatar lomitos para después darlos en adopción, y si quieres cambiarle la vida a uno y tener un nuevo compañero fiel esto es lo que debes hacer.

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¿Cómo puedo adoptar a un perro en CDMX?

Actualmente hay muchos perros que están en busca de un hogar, la mayoría no son cachorros y esto hace que sea más complicado que los adopten, sin embargo, todos merecen vivir en familia y que los cuiden con mucho amor.

Diter es un macho de 8 años , tamaño grande color atigrado.

es un macho de , tamaño grande color atigrado. Estopa es un macho de 10 años , talla mediana color blanco de pelo largo.

es un macho de , talla mediana color blanco de pelo largo. Sixty es una hembra de 10 años , talla mediana color café con cara y patas blancas.

es una hembra de , talla mediana color café con cara y patas blancas. Casimiro es un macho de 4 años , talla mediana color café con dedos blancos.

es un macho de , talla mediana color café con dedos blancos. Jari es un macho de 2 años , talla mediana color gris con blanco y de pelo largo.

, talla mediana color gris con blanco y de pelo largo. Bolo es un macho de 2 años , talla mediana color blanco con manchas y orejas café.

es un macho de , talla mediana color blanco con manchas y orejas café. Justina es una hembra de 10 años , talla mediana color amarillo con panza blanca.

es una hembra de , talla mediana color amarillo con panza blanca. Darío es un macho de 3 años, talla mediana color café claro de pelo largo.

¿Cuáles son los requisitos para adoptar a un perro?

Tener una mascota es una gran responsabilidad y por eso, en la BVA todas las adopciones cuentan con un protocolo de seguimiento y se realizan visitas para asegurar que el perro se esté adaptando bien y cuente con todas las atenciones necesarias. Y si estás decidido y quieres darle hogar a uno de ellos solo debes cumplir con estos requisitos:

Comprobante de domicilio (luz, agua, internet o teléfono)

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia)

Llenar el formulario de adopción

#AdoptaAmor | Conoce a los perritos que están en espera de una familia, cada uno tiene una historia, tú puedes cambiar su vida y recibir amor incondicional. 🐶 🏡 👇🏻https://t.co/T1YlXIZQvK#AdoptaNoCompres pic.twitter.com/DgfZwcZkGJ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 12, 2026

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