EN VIVO: Bloqueos en CDMX hoy provocarán tráfico y cierres viales

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que hoy habrá bloqueos en algunas alcaldías de la CDMX por lo que se prevé que haya cierres viales en calles y avenidas importantes y se recomienda a los automovilistas tomar previsiones para evitar contratiempos.

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¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades se llevarán a cabo manifestaciones en las siguientes alcaldías:

Benito Juárez

06:30 horas en Estación “Portales”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Calz. de Tlalpan y Calz. Santa Cruz, colonia Portales Norte.

17:00 horas en Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Av. México Coyoacán No. 343, colonia Xoco.

Durante el día en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Gustavo A. Madero

07:30 horas en Estación “Deportivo 18 de Marzo”, Líneas 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Insurgentes Norte, colonia Tepeyac Insurgentes.

Iztapalapa

12:00 horas en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente ubicado en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo.

Miguel Hidalgo

16:00 horas en Casa Cultural “Casa del Tiempo” Gral. Pedro Antonio de los Santos No. 84, colonia San Miguel Chapultepec 1ª. Sección.

Alternativas viales por manifestaciones

Para que no te quedes atrapado en el tráfico, estas son algunas alternativas viales:

Eje Central Lázaro Cárdenas

Avenida Universidad

Eje 5 Sur

Río Churubusco

Avenida Cuauhtémoc

Avenida Centenario

Calzada de Guadalupe

Calzada de los Misterios

Anillo Periférico Oriente

Avenida Tláhuac

Eje 6 Sur

Avenida Telecomunicaciones

Circuito Interior

Avenida Parque Lira

Patriotismo

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