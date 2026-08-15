Hay vacantes como conductor de transporte en CDMX con sueldo de 17 mil pesos; requisitos para aplicar

En la CDMX hay varias opciones de transporte público y si estás buscando un nuevo trabajo y te interesa ser conductor lanzaron vacantes con sueldo de 17 mil pesos, te contamos todos los detalles para que puedas aplicar.

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¿Cómo aplicar a la vacante como conductor de transporte?

Así que si estás interesado en la vacante, según la información proporcionada en el sitio web solo es necesario tener conocimiento y habilidades de manejo. Se ofrecen:

Prestaciones de ley

Uniformes

Capacitación

Convenio con otras empresas

Es importante mencionar que en la vacante no se especifica para que ruta de transporte es el trabajo ni los horarios.

Para aplicar puedes enviar un mensaje de WhatsApp al número 55 7190 0935 o compartir tus datos y CV en el siguiente enlace. Si prefieres acudir directamente a las oficinas, se encuentran ubicadas en Avenida Guadalupe I. Ramírez 5600, Santa María Tepepan, Xochimilco en un horario de lunes a viernes de las 09:00 a las 15:00 horas.

Otras vacantes disponibles

También hay otra vacante como conductor de transporte público con sueldo de 18 mil pesos y bonos, como técnico mecánico se ofrece un sueldo de entre 9 mil 600 y 20 mil pesos. Como técnico llantero el sueldo es de entre 10 mil 500 y 13 mil pesos, como reclutador de servicio se ofrecen 10 mil 700 pesos mensuales.

Si quieres conocer todos los trabajos que hay disponibles, puedes ingresar al siguiente enlace.

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