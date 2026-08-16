EN VIVO: Metrobús CDMX con cambio en el servicio de las línea 7 y 5; Metro con retrasos en L3 hoy domingo 16 de agosto

¿Vas a salir durante este domingo? El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) tiene cambios en su servicio durante este 16 de agosto de 2026, principalmente en la línea 7 que recorre Paseo de la Reforma.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX empieza con servicio regular, aunque con retrasos en la Línea 3; sin embargo, esto puede cambiar durante el resto del día.

⚠️AVISO L7



1️⃣Toma en cuenta, por paseo dominical:

✅Servicio: Indios Verdes / Hospital Infantil la Villa↔️La Diana.

❌Sin servicio: Campo Marte ↔️ La Diana.

Ruta Alameda/Tacubaya solo llega a La Diana.

(Actualización 05:04 h.)

Consulta actualización del Estado de Servicio en:… — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 16, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 16 de agosto

Te contamos minuto a minuto cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital:

07:10 horas: Usuarios reportan r etrasos en la Línea 3 del Metro CDMX ; autoridades agilizan la circulación de los trenes

; autoridades agilizan la circulación de los trenes 07:00 horas: Inicia servicio del Metro CDMX

06:00 horas: También en la Línea 7 del Metrobús CDMX , sin servicio de Campo Marte a Chapultepec , además Ruta Alameda/Tacubaya sin servicio

, , además Ruta Alameda/Tacubaya sin servicio 05:00 horas: Por Paseo Dominical sin servicio de Campo Marte a La Diana de la Línea 7 del Metrobús CDMX . Servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a La Diana

. 04:45 horas: Sin servicio en la estación Amores en ambos sentidos, de la estación Línea 2 del Metrobús CDMX

en ambos sentidos, de la estación Línea 2 del Metrobús CDMX 04:45 horas: Sin servicio en la estación Venustiano Carranza , en ambos sentidos, de la Línea 5 del Metrobús CDMX

, en ambos sentidos, de la Línea 5 del Metrobús CDMX 04:30 horas: Inicia el servicio del Metrobús CDMX

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