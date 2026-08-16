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EN VIVO: Marcha, bloqueos, rodadas y eventos afectarán la circulación de CDMX hoy domingo 16 de agosto
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EN VIVO: Metrobús CDMX con cambio en el servicio de las línea 7 y 5; Metro con retrasos en L3 hoy domingo 16 de agosto

Las principales afectaciones se dan en la línea 7 del Metrobús CDMX; te contamos cómo avanzan los principales transportes públicos capitalinos

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Ximena Ochoa

¿Vas a salir durante este domingo? El Metrobús de la Ciudad de México (CDMX) tiene cambios en su servicio durante este 16 de agosto de 2026, principalmente en la línea 7 que recorre Paseo de la Reforma.

Por su parte, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX empieza con servicio regular, aunque con retrasos en la Línea 3; sin embargo, esto puede cambiar durante el resto del día.

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy domingo 16 de agosto

Te contamos minuto a minuto cómo avanzan los principales transportes públicos de la capital:

  • 07:10 horas: Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX; autoridades agilizan la circulación de los trenes
  • 07:00 horas: Inicia servicio del Metro CDMX
  • 06:00 horas: También en la Línea 7 del Metrobús CDMX, sin servicio de Campo Marte a Chapultepec, además Ruta Alameda/Tacubaya sin servicio
  • 05:00 horas: Por Paseo Dominical sin servicio de Campo Marte a La Diana de la Línea 7 del Metrobús CDMX. Servicio de Indios Verdes/Hospital Infantil La Villa a La Diana
  • 04:45 horas: Sin servicio en la estación Amores en ambos sentidos, de la estación Línea 2 del Metrobús CDMX
  • 04:45 horas: Sin servicio en la estación Venustiano Carranza, en ambos sentidos, de la Línea 5 del Metrobús CDMX
  • 04:30 horas: Inicia el servicio del Metrobús CDMX

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