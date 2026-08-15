Si alguna vez soñaste con formar parte de la escolta escolar, seguramente recuerdas que aquello era casi como ganar una medalla: no cualquiera llegaba ahí y así fue durante años, pero este 2026 las reglas cambiaron.

Las buenas calificaciones y un promedio de excelencia era uno de los grandes reconocimientos para los alumnos, hoy, ¿ya no es necesario?

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La docente Blanca Enríquez, maestra de primaria, nos contó cómo se está viviendo esta nueva forma de elegir a los integrantes de la escolta.

Y su experiencia pone sobre la mesa algo que seguramente va a generar conversación entre mamás, papás y maestros: ¿tener 10 en la boleta significa automáticamente que un alumno merece estar en la escolta?

Escolta escolar Así cambiará la forma de elegir a la escolta escolar en 2026. (Roberto Galan/Getty Images)

La escolta ya no se elegiría solamente por las calificaciones

De acuerdo con la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica 2025-2026, en las escuelas de educación básica de la Ciudad de México la integración de la escolta debe realizarse sin distinguir a los alumnos por sus promedios académicos.

Es decir, ese famoso “saca puro 10 y vas a estar en la escolta” ya no funciona como antes.

Y aquí es donde la experiencia de Blanca Enríquez resulta interesante, porque ella ha visto de cerca cómo las calificaciones pueden convertirse en motivo de presión entre familias y docentes.

“Porque puedo tener alumnos de 10, pero pueden ser alumnos irresponsables (…) La mayoría de los padres se acostumbran a que sus hijos tengan 10 y hay que ponerles 10 porque si no ya nos andan demandando”, comentó.

La maestra explica que un promedio alto no necesariamente refleja otros aspectos del desempeño cotidiano de un estudiante, como la responsabilidad, la asistencia, la entrega de trabajos o la disciplina.

Por eso considera que quitar el promedio como criterio exclusivo puede abrir la puerta para mirar al estudiante de una manera más completa.

Pero entonces, ¿qué pasa con los alumnos que no tienen 10?

Aquí la maestra también hace una observación importante: no todos los estudiantes destacan académicamente en las mismas materias y eso, desde su perspectiva, no significa que no puedan ser buenos candidatos para representar a su escuela.

“Hay niños que, si bien las matemáticas, ciencias, español, etcétera, no son su fuerte, pero tienen atrás a papás que los impulsan y los niños demuestran que le echan ganas y son buenos incluso en otras materias, merecen estar en la escolta”, comentó.

Para Blanca Enríquez, el esfuerzo, la disciplina y el acompañamiento familiar también forman parte de lo que hace que un estudiante pueda asumir esa responsabilidad.

Y ojo, porque la maestra no considera que la escolta haya perdido su importancia, al contrario, para ella estar en la escolta, pese a los nuevos lineamientos “sigue siendo un honor, un privilegio”.

🎓📚 ¿Adiós al mérito? Se estableció que el promedio académico ya no será un criterio para formar parte de la escolta escolar. Ahora la participación será incluyente y rotativa.



¿Qué opinas? ¿Es justo?



🗣️: Alejandro Coyoli (@AlexCoyoli). pic.twitter.com/NRXweZvcZ9 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) August 11, 2026

¿Cómo elegirán la escolta a partir de ahora los docentes?

Aquí está uno de los puntos que más le interesan a los docentes y a las familias, la maestra Blanca Enríquez explica que ahora los maestros deben tener mayor margen para identificar qué estudiantes pueden desempeñar esa responsabilidad, en lugar de basarse únicamente en el promedio acumulado.

“Siempre y cuando nosotros como maestros de quinto grado sepamos saber a quién vamos a poner en la escolta y hablar con los papás del por qué se está poniendo a la persona”, señaló.

Para la docente, esto también implica que los maestros tendrán que explicar a las familias por qué se eligió a determinados alumnos para formar parte de la escolta y así evitar malos entendidos y conflictos.

¿Qué dice la nueva guía sobre la escolta?

La Guía Operativa 2025-2026 de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) establece que la integración de la escolta debe realizarse bajo principios de inclusión, equidad y justicia social.

Uno de los puntos clave es que no debe existir distinción por promedios académicos para elegir a sus integrantes.

La guía también contempla una participación rotativa de los estudiantes y establece que la integración corresponde al Consejo Técnico Escolar.

Así que el cambio no significa que las calificaciones hayan dejado de importar en la escuela ni que “todos los niños tengan que sacar 10”, lo que cambia es que el promedio no debe utilizarse como criterio para decidir quién forma parte de la escolta.

¿Y qué pasa con los alumnos responsables?

Para Blanca Enríquez, precisamente ahí está la oportunidad, la docente considera que un alumno que demuestra responsabilidad, disciplina y compromiso puede ser tomado en cuenta, aunque no tenga el promedio más alto de la generación.

¿Estás de acuerdo con este cambio?

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