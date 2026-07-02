¿Cómo aplicará la ley seca para el México vs Inglaterra en CDMX? Gobierno analiza ampliar la medida

¿Habrá Ley Seca por el partido México vs Inglaterra? Al respecto, el Gobierno de la CDMX informó que aún analiza la posibilidad de establecer la Ley Seca en las 16 alcaldías de la capital, el próximo domingo 5 de julio.

Hasta el momento, la Ley Seca únicamente se había implementado en el llamado Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México. Te contamos los detalles.

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¿Dónde habrá Ley Seca en la CDMX por el partido México vs Inglaterra?

El próximo domingo 5 de julio, la Selección Mexicana enfrentará a la escuadra inglesa en un partido de octavos de final. Por esta razón, se espera nuevamente una alta concentración de aficionados al futbol en la zona centro de la capital, así como en la zona de Reforma. Por esta razón, la jefa de Gobierno anunció que se está considerando ampliar la medida de la Ley Seca a toda la capital mexicana.

¿Se acabó la fiesta antes de tiempo? 🍻🚫 @GobCDMX mantiene operativos permanentes en el Zócalo Capitalino por la Ley Seca. Se decomisaron latas de cerveza que pretendían comercializarse de forma ilegal entre los asistentes pic.twitter.com/qDBDystwVa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 24, 2026

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que aunque se logró que no se vendieran bebidas alcohólicas a lo largo de este corredor, no se logró evitar el problema, lo cual es un factor de riesgo.

“¿Ley Seca (en toda la CDMX)? Son parte de las medidas que tenemos que revisar; ya les estaremos informando. Como son los festejos, siempre buscan (ingerir bebidas alcohólicas)”, respondió la mandataria.

Horario de la Ley Seca en las alcaldías de la CDMX el 5 de julio

Hasta ahora, la Ley Seca se aplicó durante los partidos de México en el Mundial 2026 solo en algunas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, para el partido de este domingo, cabe la posibilidad de que la medida se implemente en toda la CDMX.

En este sentido, el horario de la Ley Seca en la CDMX podría ser el mismo que se ha venido aplicando en la capital mexicana: De las 15:00 horas del domingo 5 de julio, a las 07:00 horas del lunes 6 de julio.

¿A qué hora y dónde ver GRATIS el partido México vs Inglaterra?

El próximo domingo 5 de julio, la escuadra mexicana enfrentará a sus homólogos británicos en la cancha del Estadio Ciudad de México, en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión del partido México vs Inglaterra será totalmente gratis a través de la señal de Azteca 7. Aunque también puedes verlo en vivo en el sitio web de Azteca Deportes.

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