Luego de la desbordada celebración en la que participaron más de 400 mil personas en el Ángel de la Independencia tras la victoria de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer que se analiza la posibilidad de aplicar la medida de Ley Seca para el partido México vs Chequia.

De acuerdo con César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital del país, se está analizando acercarse a los establecimientos mercantiles para que antes, durante y después del partido de la Selección Azteca no se vendan bebidas alcohólicas en la CDMX.

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¿Habrá Ley Seca en CDMX para el México vs República Checa?

Hasta el momento no es seguro que vaya aplicar la famosa Ley Seca en la CDMX el próximo miércoles 24 de junio durante el México vs República Checa, sin embargo, es importante señalar que las autoridades capitalinas sí buscarán implementar la medida tras el caos que se generó sobre Paseo de la Reforma tras el México vs Corea del Sur.

Se señaló que serían las zonas en donde suelen realizarse los festejos de la Selección Mexicana, donde se aplicará una estrategia de sensibilización para que la afición se divierta sin exceso de alcohol.

¿Qué dijeron las autoridades sobre los festejos en el Ángel de la Independencia?

Las medidas que están analizando tomar las autoridades de la Ciudad de México, se dan luego de que la afición mexicana generara más de 40 toneladas de basura sobre Paseo de la Reforma tras la victoria del Tricolor ante Corea del Sur en la segunda fecha del Mundial 2026.

En conferencia de prensa, las autoridades capitalinas señalaron que están “trabajando con establecimientos mercantiles tanto para sensibilizar como para tomar decisiones administrativas para que en los establecimientos, las tiendas de conveniencia, no estén vendiendo alcohol en el momento de los festejos u horas antes”, señaló César Cravioto.

Festejos en el Ángel dejan más de 40 toneladas de basura en Reforma

De acuerdo con información que se dio a conocer este mismo viernes 19 de junio, las celebraciones y festejos que se generaron en el Ángel de la Independencia y zonas aledañas por la victoria de México ante Corea del Sur, provocaron más de 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma.

Personal de limpieza señaló que encontraron botellas de alcohol, latas de cervezas, preservativos, así como olor a orines en prácticamente toda la vialidad.

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