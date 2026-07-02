¡Orgullo nacional! Katia Itzel García será parte del cuerpo arbitral en el Argentina vs Cabo Verde

El “mexican power” sigue con una fuerte presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y más allá de las gradas. La árbitra Katia Itzel García recibió una nueva designación por parte de la FIFA y formará parte del cuerpo arbitral del partido Argentina vs Cabo Verde, correspondiente a los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026.

Con esto, la silbante mexicana sigue consolidándose como una de las árbitras con mayor proyección internacional, luego de sumar una nueva participación en la máxima justa del futbol global.

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¿Qué función tendrá Katia Itzel García en Argentina vs Cavo Verde?

El partido entre Argentina, vigente campeona del mundo, y Cabo Verde, que disputa su primermudial, se jugará en el Estadio de Miami.

Para este compromiso, la FIFA designó a la mexicana Katia Itzel García como cuarta árbitra, mientras que la también mexicana Sandra Ramírez integrará el equipo arbitral como árbitra asistente de reserva.

Cabe decir que el árbitro central será el canadiense Drew Fischer, acompañado por Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes.

Con esta designación, Katia Itzel García suma su sexta participación arbitral durante el Mundial 2026, confirmando la confianza que la FIFA ha depositado en su trabajo a lo largo del torneo.

Katia Itzel García: Mexicana que ya hizo historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La participación de Katia Itzel García en esta Copa del Mundo ya quedó marcada en la historia del arbitraje mexicano.

El pasado 25 de junio, durante la fase de grupos, la silbante mexicana dirigió como árbitra central el encuentro de Países Bajos vs Túnez, disputado en el estadio de Kansas City, convirtiéndose en una de las protagonistas del torneo.

Ese encuentro terminó con victoria de los neerlandeses por 3-1, aunque posteriormente la selección europea quedó eliminada tras caer en la tanda de penales frente a Marruecos. Su desempeño le ha permitido mantenerse entre las árbitras consideradas para los partidos de eliminación directa.

¿Cuándo se juega Argentina vs Cabo Verde?

El encuentro entre Argentina vs Cabo Verde se disputará este viernes 3 de julio de 2026, en punto de las 16:00 horas (tiempo del centro de México). El partido será en el Estadio de Miami.

Argentina vs Cabo Verde

📆 Viernes 3 de julio

⏰ 3:40 p.m.

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¡Fiesta albiceleste! 🥩⚽



La afición de Argentina hace carnita asada a un día del cotejo frente a Cabo Verde en 16vos de final.



Argentina vs Cabo Verde 🇦🇷🆚🇨🇻

📆 Viernes 3 de julio

⏰ 3:40 p.m.

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Además del atractivo que representa ver nuevamente a Lionel Messi con la selección argentina, el partido también será una oportunidad para seguir el desempeño de la representación arbitral mexicana en el escenario más importante del futbol.

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